Susținătorii lui Bolsonaro iau cu asalt Congresul brazilian

Scenele dramatice au loc la o săptămână după învestirea veteranului de stânga Luiz Inácio Lula da Silva.

Susținătorii lui Bolsonaro - care refuză să accepte că a pierdut alegerile - au spart barierele și au intrat în clădirea din capitala Brasilia.

Protestatarii - care au spart geamurile clădirii - campaseră în apropiere, notează BBC.

Lula da Silva l-a învins pe Jair Bolsonaro în alegerile din octombrie. În discursul său de învestitură, Lula a promis că va reconstrui o țară aflată în "ruine teribile".

El a denunțat politicile predecesorului său, care a plecat în SUA pentru a evita ceremonia de predare a ștafetei.

(sursa: Mediafax)

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE