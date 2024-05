Joe Biden ironizează datoriile lui Donald Trump: Îmi pare rău, Don, nu te pot ajuta

"Zilele trecute, un bărbat a venit la mine şi mi-a spus: 'Domnule preşedinte, sunt sufocat de datorii. Sunt complet ruinat'. M-am uitat la el şi i-am spus: "Îmi pare rău, Don, nu te pot ajuta", a declarat Biden în timpul unui eveniment de campanie la Washington.



În ultimele săptămâni, echipa de campanie a lui Biden a devenit mai incisivă la adresa lui Trump, strategie care implică şi glumele actualului preşedinte sau luarea în derâdere a predecesorului său.



În aprilie, Trump a plătit o cauţiune de 175 de milioane de dolari într-un caz de fraudă fiscală pentru că a minţit ani de zile cu privire la averea sa pentru a obţine beneficii financiare.



Iniţial judecătorul impusese o cauţiune de 454 de milioane de dolari, ceea ce l-a determinat pe fostul preşedinte să încerce să scadă cifra prin toate mijloacele din cauza riscului ca averea sa să fie pusă sub sechestru.



În plus, într-un alt proces la începutul acestui an, un judecător l-a amendat pe Trump cu 83,3 milioane de dolari pentru defăimarea scriitoarei E. Jean Carrol, după ce aceasta l-a acuzat de viol.