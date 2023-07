Biden şi Charles îndeamnă companiile să ajute naţiunile afectate de efectele schimbărilor climatice

Preşedintele Biden şi regele Charles s-au întâlnit luni la Castelul Windsor. La reuniune a fost abordat subiectul încălzirii climei, în prezenţa unor "filantropi şi investitori", a declarat John Kerry, emisarul prezidenţial american pentru Afaceri climatice.

"Oamenii prezenţi controlează mii de miliarde de dolari şi iau zilnic decizii despre cum să accelereze tranziţia ecologică", a declarat John Kerry, citat de publicaţia The Washington Times.

Printre persoanele prezente la reuniune s-au numărat directori ai companiilor Bank of America, Prudential, BlackRock, Allianz, Lloyds of London, NatWest Group şi United Bank of Africa. Kerry a explicat că preşedintele Biden şi regele Charles au cerut din partea companiilor multinaţionale eforturi pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice în naţiunile aflate în dezvoltare.

(sursa: Mediafax)