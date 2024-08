Originile Kamalei Harris reflectă schimbările demografice din SUA

Când va urca pe scenă joi seară, la Chicago, pentru a accepta nominalizarea Partidului Democrat drept candidat la președinție, Kamala Harris va reprezenta categoria rasială cu cea mai rapidă creștere din țară, scrie Reuters.

Aproximativ 42 de milioane de americani se identifică acum ca fiind multirasiali, adică 13% din țară, conform Biroului de recensământ al SUA. America a fost mult timp un „creuzet” de oameni care își trasează originile în întreaga lume, dar, în practică, unele state au segregat legal cetățenii în funcție de rasă până la legile privind drepturile civile din anii 1960, iar legile care interziceau căsătoriile interrasiale nu au fost anulate până în 1967.

De atunci, însă, schimbările sociale au fost rapide. Barack Obama a fost ales primul președinte de culoare al țării în 2008, iar Harris ar fi prima femeie de culoare și asiatică de sud dacă ar fi aleasă în noiembrie.

„Trăim într-o situație în care, 50 de ani mai târziu, am putea avea al doilea președinte de rasă mixtă și este minunat”, a declarat Svante Myrick, președintele People for the American Way, un grup de advocacy, al cărui tată era negru, iar mama sa albă.

Viitorul Americii va arăta și mai divers. Marea majoritate a persoanelor multirasiale au mai puțin de 44 de ani și o treime sunt încă copii.

Această tendință a fost întâmpinată cu confuzie, supărare și chiar mai rău din partea unora dintre cei care fac parte din majoritatea albă în scădere din SUA.

Candidatul republican la președinție Donald Trump a stârnit rumoare la o întâlnire a jurnaliștilor de culoare, luna trecută, când a descris-o în mod fals pe Harris ca trecând de la indian la negru.

„Nu știu dacă este indiană sau dacă este neagră”, a spus Trump. „Dar știi ce, eu le respect pe oricare dintre ele”.

Harris s-a identificat mult timp cu strămoșii ambilor părinți. În remarcile lui Trump, unele persoane multirasiale au văzut ecouri ale propriei lor experiențe de a fi puse să aleagă una sau alta.

Educația lui Harris o face un lider mai bun pentru America, au spus democrații din Chicago.

„Când ai persoane care au experiențe multiple în aceeași persoană, acesta este un avantaj”, a declarat reprezentantul Maxwell Frost, care este libanez, portorican și haitian, vorbind la un eveniment Politico în marja convenției. „Acest lucru îi sporește capacitatea de a legifera și de a pleda” în numele unei largi majorități de americani.

