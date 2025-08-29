Kamala Harris rămâne fără protecția Secret Service. Donald Trump a revocat măsura de prelungire decisă de Joe Biden

Decizia a fost confirmată, viner, de un consilier al acesteia pentru NBC News.

Oficialul a precizat că fostul înalt oficial american este recunoscătoare agenților pentru „profesionalismul și dedicarea lor neclintită față de siguranța sa”.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat că, în mod obișnuit, foștii vicepreședinți beneficiază de 6 luni de protecție după încheierea mandatului.

Joe Biden a prelungit preioada de protecție pentru Kamala Harris

Totuși, în ianuarie 2025, președintele Joe Biden semnase un memorandum prin care extindea perioada de protecție pentru Kamala Harris la 18 luni.

Donald Trump a anunțat, după preluarea mandatului, că va înceta protecția Secret Service pentru cei doi copii adulți ai președintelui Joe Biden, Hunter și Ashley.

Potrivit legislației americane din 2008, Secret Service este autorizat să ofere protecție foștilor vicepreședinți, soților lor și copiilor sub 16 ani pentru până la 6 luni după încheierea mandatului.

În schimb, foștii președinți și soțiile acestora beneficiază de protecție pe viață, cu excepția cazului în care renunță la ea.