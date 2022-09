Dmytro Kuleba: Putin acaparează teritorii pe care nu le controlează în teren. Continuăm să ne eliberăm țara

„Prin încercarea de a anexa regiunile ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, Putin încearcă să acapareze teritorii pe care nici măcar nu le controlează fizic pe teren”, scrie pe Twitter, ministrul de Externe din Ucraina, Dmitri Kuleba.

Acesta avertizează Rusia că „Nimic nu se schimbă pentru Ucraina”, după ce Putin a anunțat anexarea la Rusia a celor patru regiuni din Ucraina.

By attempting to annex Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions, Putin tries to grab territories he doesn’t even physically control on the ground. Nothing changes for Ukraine: we continue liberating our land and our people, restoring our territorial integrity.