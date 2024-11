Liderul suprem al Iranului amenință Israelul și SUA: "Vor primi, cu siguranţă, un răspuns zdrobitor "

Agenţia dpa aminteşte că aşa-numita Axă a Rezistenţei a Iranului, o alianţă informală a grupărilor militante islamiste susţinute de Teheran, include Hezbollahul libanez şi mişcarea palestiniană Hamas din Fâşia Gaza.



"Inamicii, atât regimul sionist (Israel), cât şi Statele Unite, vor primi cu siguranţă un răspuns zdrobitor pentru ceea ce fac împotriva Iranului şi a poporului iranian şi a Axei Rezistenţei", a spus Khamenei, în vârstă de 85 de ani, la putere din 1989.



Acesta are ultimul cuvânt cu privire la toate deciziile strategice din Iran, a stat de vorbă cu studenţii înaintea aniversării a 45 de ani de la asaltul asupra ambasadei SUA de la Teheran de către protestatari, la 4 noiembrie 1979. Atacul s-a soldat cu luarea ca ostatici a 52 de diplomaţi americani, care nu au fost eliberaţi decât 444 de zile mai târziu, aminteşte AFP.



"Cu siguranţă facem tot ce trebuie făcut pentru a pregăti naţiunea iraniană, fie în termeni militari, fie în ceea ce priveşte armamentul, fie din punct de vedere politic" împotriva oricărei ameninţări, a insistat sâmbătă ayatollahul Khamenei, a cărui ţară nu recunoaşte statul Israel şi care a făcut din sprijinul pentru cauza palestiniană unul dintre pilonii politicii sale externe de la înfiinţarea Republicii Islamice în 1979.



Khamenei a dat asigurări că "reprezentanţii poporului iranian nu vor uita acţiunea inamicului", referindu-se la recentul atac al Israelului asupra unor obiective militare iraniene din provinciile Teheran, Ilam şi Khuzestan, care, conform versiunii Iranului, a provocat "daune limitate" la sistemele radar şi moartea unui civil şi a patru militari.



Loviturile Israelului au fost un răspuns la atacul din 1 octombrie al Iranului asupra Israelului cu aproximativ 180 de rachete, care a fost, la rândul său, o răzbunare pentru asasinarea liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, la Beirut şi a liderului Hamas Ismael Haniyeh la Teheran în iulie.



Ziarul american New York Times a relatat vineri că Khamenei a ordonat Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului să pregătească un atac asupra Israelului, deoarece daunele aduse de atacul israelian infrastructurii iraniene şi victimele sunt "prea importante pentru a fi ignorate'' şi că "a nu răspunde ar echivala cu acceptarea unei înfrângeri".



"Nu este doar o chestiune de răzbunare; este vorba despre o mişcare logică. Este o confruntare care are de-a face cu religia, etica, legea şi normele internaţionale", a spus Khamenei în discursul său adresat studenţilor, potrivit EFE.