Live TEXT Război în Ucraina, ziua 11.Rusia anunță că a bombardat baza aeriană a armatei ucrainene de la Starokosteantîniv

UPDATE 12:06 Proteste în Tomsk și Irkuțk, Rusia, împotriva invadării Ucrainei.

UPDATE 11:14 Rusia a bombardat şi a avariat baza aeriană a armatei ucrainene de la Starokosteantîniv, cu arme cu rază lungă de acţiune de mare precizie, a anunţat duminică Ministerul Apărării rus, relatează Reuters.

UPDATE 10:32 Autoritățile din Mariupol, Ucraina, au anunțat pentru duminică o nouă încetare a focului pentru evacuarea civililor.Potrivit autorităților, citate de BBC, o încetare temporară a focului a fost anunțată în Mariupol între orele 10.00 și 21.00, ora locală.Civilii vor putea să părăsească orașul pe o rută convenită începând cu ora locală 12.00.Un plan similar fusese anunțat și sâmbătă, dar nu a putut fi pus în aplicare din cauza reluării bombardamentelor.

UPDATE 9:25 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că a vorbit cu Elon Mask, iar Ucraina va primi un alt lot de sisteme Starlink săptămâna viitoare.Anunţul a fost făcut pe Twitter de către preşedintele din Ucraina.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects . But I’ll talk about this after the war.