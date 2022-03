Live TEXT Război în Ucraina, ziua 19. Cartiere din Kuev, bombardate

Update 09:09 Fortele Federatiei Ruse au bombardat sediul politiei. Cu aceasta ocazie au mai daramat o jumatate de cartier. O persoana a murit, cinci au suferit rani grave.

Update 08:49 Acum zona aeroportului Gostomel de langa Kiev este bombardata

Update 08:42 Azi dimineata, un obuz al artileriei ruse a lovit un bloc de locuinte cu noua etaje aflat in carierul Obolonsky din Kiev. Potrivit Serviciului de Stat de Urgenta intre etajele 1 si 3 plafoanele s-au rupt, iar etajele 3 si 4 au luat fic. Nu exista informatii, inca, despre victime

Update 08:35 Harkov in urma cu o ora. Oamenii asteapta ajutoare. In oras situatia este grava: magazinele sunt inchise, bancomatele nu mai au fonduri, furnizarea apei, si electricitatii se face cu mari greutati

Update 08:30 In Mariupol - oras asediar de cateva zile - oamenii au ajuns la disperare. Ascunse in subsolul unui bloc, cateva mame cu copii au transmis un mesaj video in care implora sa fie salvate. Nu au hrana, nici apa si nici medicamente

Update 08:27 Azi dimineata localitatea Kramatorsk a fost puternic bombardata

Armata ucraineană susține că a doborât patru avioane într-o zi

În actualizarea sa zilnică, Statul Major al forțelor armate ucrainene a transmis că a reușit să doboare patru avioane, trei elicoptere și mai multe avioane fără pilot aparținând forțelor rusești în ultimele 24 de ore, scrie BBC.

Statul Major al forțelor ucrainene a precizat că a lansat „lovituri zdrobitoare" asupra bazelor și depozitelor de teren ale Rusiei pentru a întrerupe aprovizionarea logistică pe teritoriul ucrainean.

Acesta a adăugat că forțele rusești nu au mai făcut alte cuceriri și că în prezent se concentrează pe „consolidarea și menținerea frontierelor ocupate anterior”.

De asemenea, potrivit comunicării citate, „starea morală și psihologică" a forțelor ruse a rămas la un „nivel scăzut". Statul Major se bazează în această declarație pe refuzul soldaților ruși de a se supune comenzilor sau de a participa la luptă.

BBC transmite că nu a putut verifica în mod independent niciuna dintre aceste afirmații transmise de Statul Major al forțelor armate ucrainene.

Liderul cecen Kadîrov se află în Ucraina. Ce a făcut temutul conducător lângă Kiev

Ramzan Kadîrov, liderul regiunii Cecenia din Rusia, este un aliat important al preşedintelui rus Vladimir Putin. El ar fi călătorit în Ucraina pentru a se întâlni cu trupele cecene.

Ramzan Kadîrov, liderul regiunii Cecenia din Rusia şi un aliat important al preşedintelui Vladimir Putin, se pare că ar fi călătorit în Ucraina pentru a se întâlni cu trupele cecene, care au pornit ofensiva contra Kievului.

Kadîrov a fost acuzat în repetate rânduri de Statele Unite şi Uniunea Europeană de încălcări ale drepturilor omului, relatează Reuters.

Kremlinul descrie acţiunile sale în Ucraina drept o „operaţiune specială” de demilitarizare şi „denazificare” a Ucrainei.