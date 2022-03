Live TEXT Război în Ucraina, ziua 24. Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov

Update 12.35 Salvatorii din Kiev au publicat fotografii cu animalele care nu au scapat de bombardamentele rusilor.

Update 12.33 Astazi, ambasadorul Belarusului in Ucraina a fost expulzat. In momentul in care a fost anuntat i s-au dat 30 de arginti.

Update 12.21 Ivano Frankivsk. Explozia unui depozit subteran de munitie al armatei Ucrainei. Imagini publicate de Ministerul rus al Apararii

Update 11.15 Ucraina speră să evacueze sâmbătă civili prin zece coridoare umanitare din oraşe şi centre urbane aflate în prima linie a frontului cu forţele ruse, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk, ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar ale Ucrainei, citată de Reuters.

Update 10.55 In Rusia - orasul Belgorod - nu se mai gasesc anumite alimente de baza. La targul din oras, oamenii asteapta cu orele pentru a cumpara un kilogram de zahar.

Update 10.49 Astazi, la ora sase dimineata, la Jitomir, cateva cladiri au ars dupa ce au fost bombardate. Nu exista victime.

Update 10.47 Orasul Herson ramane sub ocupatie ruseasca

Update 10.44 Imagini dupa ciocnirile recente care au avut loc langa Kiev

Update 09.34 Poluarea din Kiev

Update 09.31 Cum se vad cartierele din Mariupol

Update 09.18 Au fost publicate imagini cu pozitiile de artilerie ale Federatiei Ruse asezate in apropierea Kievului

Update 09.16 Imagini cu retragerea elicopterelor de atac sau de bombardament care au fost afectate de tirul artileriei ucrainene la Herson

Update 09.05 Harkov. In unele blocuri lovite de proiectilele rusesti a fost avariat sistemul de incalzire. Sunt minus 10 grade acum. Sunt oameni care traiesc in aceste conditii

Update 08.55 Administrația portului maritim Soci a emis un avertisment care arata că, din cauza furtunii, minele instalate de Marina Ucraineană in zona porturilor Odesa, Ochakov, Cernomorsk și Yuzhny au fost smulse. Navigatia în părțile de sud-vest și nord-vest ale Mării Negre trebuie să fie precauta.

Update 08.55 Canalele de informare de la Kiev anunta ca, astazi, capitala Ucrainei se afla pe primul loc al localitatilor cel mai poluate. Sursele afirma ca un "val de smog" a inconjurat si acoperit orasul

Update 08.52 Institute for the study of war publica regulat, cu ajutorul expertilor in domeniu, care este stadiul operatiunii militare in Ucraina

Update 08.49 Continua luptele feroce in anumite puncte ale orasului Mariupol. Blindatele sunt pozitionate in jurul combinatului Azovstal, unde mai rezista un punct de aparare ucraineana. In paralel, orasul se afla intr-o criza umanitara din pricina lipsei utilitatilor. Locuitorii care traiesc in subsoluri incearca disperati sa paraseasca localitatea

Update 08.30 Forțele armate ale Ucrainei au declarat că apărarea sa antiaeriană a distrus cel puțin 12 ținte aeriene rusești - două avioane, trei elicoptere, trei drone și patru rachete de croazieră. Rapoartele locale care citează un consilier al șefului biroului președintelui au adăugat că forțele armate au lovit și aerodromul Chornobaivka, unde Rusia și-a plasat o parte din flota sa - pentru a șasea oară.

Ucraina pierde, cel puțin pentru moment, accesul la Marea Azov

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, după ce forțele rusești care au invadat țara și-au întărit ocupația în jurul orașului Mariupol.

„Ocupanții au acces parțial în districtul operațional Donețk, lipsind temporar Ucraina de accesul la Marea Azov”, a declarat ministerul într-o declarație, scrie Sky News.

Ministerul nu a precizat dacă forțele ucrainene au recâștigat accesul la Mare.

Rusia a declarat vineri că forțele sale „strâng lațul” în jurul Mariupolului, unde se estimează că 80% din locuințe au fost avariate și aproximativ 1.000 de persoane ar putea fi încă blocate în adăposturi improvizate, sub teatrul distrus.