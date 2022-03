Live TEXT Război în Ucraina, ziua 29. Atac la Berdiansk, echipamente militare rusești distruse. Mariupol - iadul pe pământ

Update: 08: 45 Ceceni la ceaiul de dimineata. Comentariul lui Kadirov pe Telegram: "...imaginati-va ce se va intampla cand vom organiza gratare"

Update: 08: 38 La Berdiansk au avut loc explozii puternice in port. Surse neoficiale afirma ca actiunea a poate fi a unor trupe de rezistenta - locuitori care s-au organizat in grupuri de partizani, sustinuti de Fortele Armate Ucrainene - care au aruncat in aer tehnica ruseasca. Berdianskul este unul din orasele ocupate in intregime de militarii Federatiei Ruse

Update: 08: 37 Explozii puternice au avut loc dimineata, devreme, la Harkov, in cartierul Novi Dom

Update: 08: 34 Franturi din Mariupolul sfasiat de razboi. Imaginile din aceasta localitate descriu la perfectie ce inseamna un razboi. Mai bine de trei sferturi din oras este pulbere. Formula "nu mai sta piatra pe piatra" se aplica la Mariupol la perfectie. Blocurile sunt gaurite-svaiter, strazile sunt tapetate cu masini ciuruita sau cadavre. Mortii raman acolo unde pica secerati de gloantele care zboara aiurea. Putinii care sunt recuperati din strada sunt ingropati la repezeala prin parcuri ori printre leagane, la ceea ce au fost locuri de joaca. Stalpi mari de electricitate au picat, curent electric, apa sau gaze nu mai exista de mult. Oamenii care nu au reusit sa scape din iadul numit Mariupol, incearca sa traiasca prin pivnite sau subsoluri. Iar cand ies pentru a rupe copacii care au mai ramas - sa incalzeasca o fertura de buruieni - nu stiu daca se vor mai intoarce in bezna lor. Putini dintre civili cred ca or sa supravietuiasca. In acelasi timp, blindate grele inca mai sparg casele ramase neciuruite si mudsca din resturile asfaltului a ceea ce au fost strazi. Aici lupta forte ale separatistilor si ale cecenilor contra unor unitati ale Batalionului Azov sprijinite de voluntari straini. Toti - cei mai rai si mai inversunati.

Update: 08: 10 Ucraina a trecut noaptea tot cu bombardamente. La Artemorsk, in Donetk, tirurile de artilerie au aproins cateva imobile. Nici acum nu se cunoaste numarul victimelor

Update: 07: 44 Oficialii de la Cernihiv sustin că orașul este în criză de apă potabilă și este la un pas de a ajunge în situația orașului port Mariupol care raționalizează resursele de apă. Reprezentanții NATO spun că aproape 15 mii de soldați ruși au fost uciși într-o lună, de la începutul invaziei ruse în Ucraina.