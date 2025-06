Vine Bolojan al XV-lea. Ce termen de valabilitate are un guvern de coaliție

Din 1996, România a fost guvernată prin alianțe sau coaliții de partide de nu mai puțin decât de 14 ori, iar Cabinetul Bolojan, care urmează să fie instalat la Palatul Victoria, ar deveni al cincisprezecelea Executiv de Coaliție. Aceste 14 guverne de alianță au avut, în total, la conducerea lor, 11 premieri politici și unul tehnocrat, iar durata cea mai mare de viață a unui astfel de guvern a fost de doi ani și patru luni.

Au existat două Cabinete care au rezistat câte un an și 10 luni, unul a rezistat un an și 8 luni, alte două, câte un an și 6 luni, respectiv încă un an. Ultimul guvern de coaliție, condus de Marcel Ciolacu, a reușit să se mențină la Palatul Victoria doar cinci luni. De această dată, în 2025, se prefigurează un Cabinet format din patru partide, cu viziuni diametral opuse între ele, ceea ce face și mai dificilă preconizarea unei durate de viață mai lungi decât a celorlalte.

Primul guvern de coaliție de după 1989 a fost instalat în România în anul 1996, fiind, totodată, și primul guvern CDR, învestit, la data de 12 decembrie 1996, după alegerile parlamentare și prezidențiale. Guvernul a fost condus de premierul Victor Ciorbea și a fost format din PNȚCD, PD, PNL, PSDR, UDMR și independenți și a funcționat tip de un an și 4 luni, până în data de 30 martie 1998, când premierul a demisionat.

Căderea Guvernului Ciorbea a survenit ca urmare a faptului că PD-ul lui Traian Băsescu a amenințat că iese de la guvernare și că depune o moțiune de cenzură împotriva propriului Cabinet.

Al doilea guvern de coaliție CDR a fost condus de Radu Vasile și a fost învestit la data de 17 aprilie 1998, din componența căruia au făcut parte PNȚCD, PSDR, PD, PNL, UDMR și independenți. Un an și 8 luni mai târziu, la data de 13 decembrie 1999, pe fondul unor conflicte între Radu Vasile și președintele Emil Constantinescu, premierul a demisionat.

În data de 2 decembrie 1999, la Palatul Victoria a fost instalat al treilea guvern CDR, condus, de această dată, de un tehnocrat. Este vorba despre guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, din Cabinetul său făcând parte PNȚCD, PD, PNL, UDMR și PSDR. Mandatul acestui Executiv s-a finalizat odată cu alegerile parlamentare și prezidențiale din anul 2000, după un an și 6 zile, la data de 28 decembrie 2000.

Cel mai longeviv Cabinet a fost cel condus de Călin Popescu Tăriceanu

O nouă coaliție a rezultat în anul alegerilor parlamentare și prezidențiale 2004, fiind formată din PNL și PD. Odată cu alegerea lui Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, această coaliție, cu sprijinul PUR, a instalat primul Cabinet, condus de Călin Popescu Tăriceanu. Acest Guvern a rezistat, chiar dacă PUR a părăsit Coaliția în 2005, până la data de 5 aprilie 2007. Atunci, între premierul Tăriceanu și Traian Băsescu a avut loc o ruptură finală, iar PD a fost scos de la guvernare.

Acesta a fost și guvernul de coaliție cu cel mai lung mandat din istoria post-decembristă a României - 2 ani și 4 luni. După acel moment, Călin Popescu Tăriceanu a rămas în funcția de premier, conducând un Guvern minoritar, alături de UDMR, cu sprijin parlamentar din partea PSD.

După alegerile parlamentare de la finalul anului 2008, la Palatul Victoria a fost instalat cel mai atipic Cabinet. Cu premier Emil Boc, din Guvern au făcut parte PD și PSD. Acest Executiv a avut un mandat de un an, din 22 decembrie 2008, până în 23 decembrie 2009, destrămându-se, în fapt, chiar înaintea alegerilor prezidențiale din acel moment. Cu sprijinul unor „dezertori” din PSD, conduși de Gabriel Oprea, Traian Băsescu a reușit să-și asigure o majoritate parlamentară pentru un Cabinet Boc II.

Social-democrații s-au „faultat” singuri

Guvernarea USL a început cu Guvernul Ponta I, în data de 7 mai 2012, din Coaliție făcând parte PSD, PNL, PC și independenți. Acest Cabinet a funcționat până la alegerile parlamentare din anul 2012, după care, la 17 decembrie 2012, a fost instalat Guvernul Ponta II, cu aceeași configurație. USL s-a rupt, după un an și 10 luni de guvernare, la data de 25 februarie 2014, înaintea alegerilor europarlamentare și prezidențiale.

Guvernarea PSD-ALDE a însemnat nu mai puțin de trei cabinete consecutive, instalate după alegerile parlamentare din anul 2016. Primul Cabinet, condus de Sorin Grindeanu, a rezistat doar șase luni, din 4 ianuarie, până în 29 iunie 2017, când a fost demis prin moțiune de cenzură, chiar de PSD.

La data de 29 iunie 2017, la Palatul Victoria a fost instalat Cabinetul condus de Mihai Tudose. Premierul a demisionat din funcție, după alte șase luni, la data de 16 ianuarie 2018.

Ultimul guvern PSD-ALDE a fost condus de Viorica Dăncilă și a funcționat timp de un an și 10 luni, din 29 ianuarie 2018, până în 4 noiembrie 2019, după ce, în octombrie, a fost demis prin moțiune de cenzură.

Au câștigat alegerile parlamentare și au guvernat doar cinci luni

La finalul anului 2020, deși PSD a câștigat alegerile parlamentare, fostul președinte al României Klaus Iohannis a preferat să nominalizeze un premier de la PNL, în persoana lui Florin Cîțu. Acesta a condus un guvern de coaliție, format din PNL, USR și UDMR, care a fost învestit la data de 23 decembrie 2020 și care a rezistat 11 luni și două zile, până la data de 25 noiembrie 2021. USR a ieșit de la guvernare, iar Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură.

Au urmat două cabinete de coaliție, formate din PSD și PNL. În 25 noiembrie 2021, a fost instalat Guvernul condus de Nicolae Ciucă, al cărui mandat s-a încheiat, printr-o rotativă, la data de 12 iunie 2024, adică după un an și 6 luni.

Imediat, a fost instalat Guvernul Marcel Ciolacu I, al cărui mandat a avut loc între 15 iunie 2023 și 23 decembrie 2024, fiind încheiat după un an și șase luni, la termen, ca urmare a consumării alegerilor parlamentare din data de 1 decembrie 2024.

În 23 decembrie 2024, la Palatul Victoria a fost învestit Guvernul Ciolacu II, format dintr-o coaliție lărgită, compusă din PSD, PNL și UDMR, al cărui mandat a fost de doar cinci luni. Marcel Ciolacu a demisionat, la data de 6 mai 2025, după ce, în 4 mai, candidatul Coaliției la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a ratat la mustață intrarea în turul al doilea.

Noul guvern care va fi instalat săptămâna aceasta, condus de Ilie Bolojan, este un Executiv al unei Coaliții formate din patru partide - PSD, PNL, USR și UDMR. Acest Guvern ar trebui să reziste până la alegerile parlamentare din anul 2028, însă în zona politică se dau șanse pentru această Coaliție de până în șase luni.