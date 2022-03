Live TEXT Război în Ucraina, ziua 32. Atacuri puternice cu rachete în regiunea Harkov

Update 16.10 Soldații ruși care au fost răniți în timpul așa-numitei „operațiuni speciale” a Rusiei în Ucraina au fost decorați sâmbătă, 26 martie, cu distincții de stat.

Update 15.50 În peninsula Crimeea are loc o mobilizare forțată a bărbaților pentru a participa la ofensiva Rusiei asupra Ucrainei, a avertizat Ludmila Denisova, comisara pentru drepturile omului a Radei Supreme a Ucrainei, cerând comunității mondiale să reacționeze la aceste acțiuni și să înăsprească sancțiunile împotriva Federației Ruse.

Update 15.10 Acum, la Mariupol. Fortele speciale cecene angajeaza pozitiile ucrainene care rezista eroic in ultimele puncte defensive

Update 14.40 Propaganda penibila de astazi a lui Kadirov, presedintele Ceceniei. Dupa clipurile in care a folosit copii cu arme in brate, apropiatul lui Putin isi viziteaza trupele speciale - care urmeaza a fi dizlocate in Ucraina - imbracat in tranning si primit cu mare pompa

Propaganda Kadirov

Update 14.28 La Kupeansk, regiunea Harkov, au intrat primele blindate ale armatei Federației Ruse.

Cernigovul a fost măturat de rachetele rusești. Câteva clădiri au devenit ruine.

Update 14.17 Tancuri grele rusești, tip T 72 B3, rup în șenile ce a mai rămas din Mariupol.

Regiunea Lugansk este sub focul constant al artileriei rușilor. Ca urmare a bombardamentelor, in Lisichansk, Rubijne, Sievierodonețk mai multe clădiri rezidențiale au luat foc.

Update 13.10 Atacuri puternice cu rachete, astăzi, în regiunea Harkov.

Dezastrul provocat de batalionul rusesc de tancuri "Somalia". La Mariupol

Update 12.00 Alte atacuri cu rachete, supravegheate de drone de urmărire, efectuate de armata Federației Ruse.

Update 11.25 Grupa de artilerie ușoară rusească în acțiune, azi dimineață, în apropierea Kievului. Pe lângă loviturile de rachete, ori cele efectuate cu escadrilele SU, trupele Federației Ruse folosesc mortierele pentru atacarea țintelor mai mici, apropiate de linia de front.

Update 11.18 Incendiul este provocat de bombardamente la un depozit de petrol din Dubno, regiunea Rivne.

Atac de noapte efectuat cu escadrile de bombardiere SU 25 CM.

Update 11.03 Atac al Federației Ruse cu sistemul de rachete "Solnitepek" asupra unor ținte din regiunea Cernihiv.

Update 10.52 Ucraina și Rusia au convenit, astăzi, asupra a două coridoare umanitare pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol.

Coridoarele vor porni din regiunile Luhansk și Donețk și vor include și persoane care părăsesc orașul Mariupol.

Vicepremierul Irina Vereshchuk a anunțat că va fi permisă inclusiv plecarea cu mașini private din orașul Mariupol, situat în sudul țării.

Update 10.49 Imagini din Trosteaneț, oraș al căror autorități susțin că a fost eliberat de sub controlul trupelor ruse.

Update 10.33 Azi dimineață au fost înregistrate mai multe contraatacuri ucrainene în regiunea Sumi.

Update 10.30 La Odesa a început foametea. În această dimineață oamenii s-au înghesuit pentru a primi alimente.

Update 10.06 Republica separatistă Osetia de Sud a trimis soldați în Ucraina pentru a lupta alături de armata rusă.

"Băieţii noştri îşi vor îndeplini cu mândrie datoria militară. Soldații înţeleg perfect că ei se duc să apere Rusia, că ei se duc să apere de asemenea Osetia. Dacă fascismul nu va fi zdrobit în teritorii îndepărtate, el se va manifesta din nou mâine aici", a declarat pe Telegram liderul republicii autoproclamate, Anatoli Bibliov.

El nu a precizat numărul de soldaţi care vor fi trimişi în Ucraina.

Contraatac al forţelor ucrainiene. Armata a recucerit localităţi în apropiere de Mariupol

Un contraatac al forţelor ucrainene la 103 kilometri nord-vest de Mariupol a dus la recucerirea a două sate de la forţele ruse, potrivit administraţiei militare regionale Zaporizhzhia, relatează CNN.

„Batalionul de apărare teritorială din Melitopol, împreună cu alte unităţi ale forţelor de apărare din Zaporizhia, au eliberat cu succes satele Poltavka şi Malynivka, la est de Huliaipole, de la ocupanţii ruşi”, a anunțat administraţia pe canalul ei Telegram în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Datele senzoriale prin satelit ale Sistemului de informaţii despre incendii de la NASA au oferit dovezi suplimentare şi o confirmare că în cele două sate au avut loc lupte intense.

Datele au arătat că zeci de explozii au avut loc în cele două sate în ultimele 14 ore.

Şi în Est, armata ucraniană a realizat progrese. Un contraatac ucrainean care a început vineri la est de oraşul Harkov a dus la recucerirea mai multor sate, potrivit administratorului regional.