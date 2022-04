Live TEXT Război în Ucraina, ziua 37. Incendiu la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia)

Update 09.30 Cum arată Irpin după retragerea forțelor rusești

Update 09.20 Atacul aerian efectuat de Forțele Armate ale Ucrainei asupra depozitului de petrol din Belgorod, Rusia. Primul atac a esuat, dar cel de-al doilea a reușit. Ard 8 rezervoare cu combustibil, există pericolul extinderii incendiului la alte 8.

Update 09.10 Lovituri cu racheta asupra Kievului

Update 09.00 Guvernatorul regional al oraşului rus Belgorod, Vyaceslav Gladkov, a acuzat elicopterele militare ucrainene că au atacat depozitul de petrol unde a izbucnit un incendiu.

Update 08.10 Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia). În urma incendiului, două persoane au fost rănite, anunță Nexta.

⚡️⚡️⚡️Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz