Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră despre pensiile speciale

„În programul de guvernare e prevăzut și această chestiune legată de pensiile speciale. Întrebarea e când? În aceste luni care vor veni pentru că e vorba de justiție socială și aceste lucruri trebuie să fie corectate”, a declarat liderul social-democrat.

Despre investițiile publice, Grindeanu a declarat „Într-un an și 8 luni, ca să dau un alt exemplu apropiat mie, s-au construit și se construiesc în România autostrăzi cum nu s-au construit în 30 de ani. Această rețea decentă de autostrăzi și drumuri expres în România trebuie să fie cu decenii în urmă gata. Noi am plecat cu un mare minus. De-abia acum, de 2-3 ani, am pornit să facem aceste drumuri de mare viteză în România. Datorită acestor investiții care s-au apropiat la 8% din PIB, să avem acest deficit. Să știți că toate țările din Uniunea Europeană dezvoltate, în perioada în care au construit, au avut acest deficit excesiv”.

Grindeanu, despre Pachetul 2 de măsuri fiscale: Să limitați indemnizațiile și numărul de participări

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat principalele direcții ale viitorului pachet de măsuri, luni, la România TV. Printre acestea se numără reducerea indemnizațiilor pentru membri CA, reglementări privind companiile care transferă capital în afara țării.

Luni, liderul social-democrat a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale se va concentra pe funcționarea consiliilor de administrație ale companiilor de stat. Acesta a evidențiat necesitatea de a reduce indemnizațiile excesive și de a introduce o stratificare a acestora în funcție de importanța companiei: „Una este să fii în consiliul de administrație, la o tipografie, și alta este să fii în consiliul de administrație la portul Constanța sau la aeroportul Otopeni, sau la CNAIR, ca să dau din fostul meu domeniul de administrație. Pe de-o parte, trebuie să facem această stratificare și după care trebuie să le reducem cuantumul acestor indemnizații. Și limitarea participărilor”.

Un alt punct esențial al pachetului fiscal vizează reglementarea capitalului care părăsește România: „Este extrem de important este de a ne ocupa în perioada următoare de ce înseamnă transferul de capital din România. Sunt oameni care apar la televizor și ne dau lecții, guvernanților, care își iau salariile prin firme în paradisuri fiscale”.

El a făcut declarații și despre supraimpozitarea sectorului bancar: „Aici sunt bănci cu sediu central în altă parte. Sucursala din România câștigă de 3-4 ori mai mult decât în țara mamă. Aici lucrurile trebuie să fie reglementate și vor fi în perioada următoare. Și e partea acordului pe care noi l-am discutat cu celelalte forțe politice din această coaliție. Dacă noi ne atingem doar de cei care au venituri mici și medii și nu de acești băieți care fac profituri enorme în România, mai mari decât în țara de unde provin, n-avem curaj, înseamnă că nu ne vor partenerii în această coaliție”.

(sursa: Mediafax)