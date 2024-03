Livrările de telefoane iPhone în China au scăzut cu 33% în luna februarie

Conform acestor date, mărcile străine au livrat luna trecută doar aproximativ 2,4 milioane de smartphones în China, o situaţie care a fost influenţată de faptul că în acest an Anul Nou lunar a fost sărbătorit în luna februarie. Apple este responsabil pentru majoritatea acestor livrări, fiind singurul jucător străin cu o cotă de piaţă semnificativă în China.



Luna februarie este a doua lună consecutivă de scădere a livrărilor de telefoane iPhone în China. În ianuarie grupul american a livrat aproximativ 5,5 milioane de smartphone-uri în China, cu aproximativ 39% mai puţin decât în luna ianuarie a anului trecut, potrivit cifrelor furnizate de China Academy of Information and Communications Technology.



Apple constată cum cel mai bine vândut produs al său are probleme pe cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume, începând din luna septembrie a anului trecut când a fost lansat cel mai nou model de iPhone. Revenirea grupului chinez Huawei Technologies Co. ca un rival serios pe piaţa telefoanelor premium a furat o parte din cota de piaţă a Apple iar încetinirea vânzărilor de iPhone a determinat grupul american să recurgă la reduceri de preţuri în luna ianuarie.



"Canalele de distribuţie ale Apple din China digeră încă livrările din ultimul trimestru din 2023, ceea ce ar putea explica scăderea din ultimele luni. Însă este un semnal al unui trend de încetinire pentru Apple în lunile următoare în China, mai ales având în vedere că rivalii chinezi vin cu mesaje foarte agresive privind smartphone-uri cu AI", a declarat Nicole Peng, analist la Canalys.



Şi piaţa totală de smartphone-uri din China s-a contractat cu aproape o treime în luna februarie, ceea ce ilustrează o reticenţă mai amplă a consumatorilor pentru a cheltui pentru articole care nu sunt de necesitate. Analiştii mizează în continuare pe o creştere a pieţei chineze de smartphone-uri pe parcursul acestui an, dar se aşteaptă ca vânzările de iPhone să continue să se deterioreze.