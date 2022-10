Liz Truss a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii

Liz Truss a avut un mandat dezastruos de doar șase săptămâni.

Potrivit Financial Times, Liz Truss a declarat că a agreat un termen conform căruia va fi înlocuită până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Această cronologie implică faptul că parlamentarii vor alege următorul prim-ministru fără votul membrilor conservatori.

„Am venit în funcție într-un moment de mare instabilitate economică și internațională”, a spus ea.

Truss a spus că a fost aleasă pentru a reuși o creștere economică mai mare, dar nu a fost în măsură să o realizeze, într-o declarație în fața Downing Street: „Ne-am propus o viziune pentru o economie cu taxe reduse, cu o creștere mare, care să profite de Brexit. Recunosc totuși, dată fiind situația, că nu pot îndeplini mandatul pentru care am fost aleasă de Partidul Conservator. Prin urmare, am vorbit cu Majestatea Sa Regele pentru a anunța că îmi dau demisia din funcția de lider al Partidului Conservator”.

