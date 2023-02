Logo-ul încoronării Regelui Charles a fost creat de designerul iPhone

Logo-ul este o imagine mai tradițională, cu flori care formează forma coroanei Sfântului Edward, folosită la încoronare, scrie BBC.

Designul floral evidențiază "optimismul primăverii" și reflectă dragostea regelui pentru natură, spune Sir Jony.

"Designul a fost inspirat de dragostea regelui Charles pentru planetă, pentru natură și de preocuparea sa profundă pentru lumea naturală", a declarat fostul guru al designului Apple, care este asociat mai degrabă cu designul tehnologic elegant al unor echipamente precum iMac și iPod.

Logo-ul, care va fi folosit pentru evenimentele din timpul weekendului prelungit al încoronării din luna mai, prezintă un trandafir, un ciulin, o narcisă și un trifoi - embleme din Regatul Unit.

Acesta contrastează cu designul foarte sumbru al noilor timbre King Charles, dezvăluit săptămâna aceasta, care nu are nicio coroană sau decor.

Logo-ul, disponibil și într-o versiune în limba galeză, este cel mai recent detaliu dezvăluit din cadrul festivităților planificate pentru a marca încoronarea, care va avea loc la Westminster Abbey pe 6 mai.

Ziua va include o procesiune cu trăsuri și aparițiile tradiționale în balconul Palatului Buckingham, deși încă nu se știe cine va participa, nefiind confirmat încă dacă Ducele și Ducesa de Sussex vor fi prezenți.

Duminică, 7 mai, va avea loc un concert de muzică și un spectacol de lumini la Castelul Windsor, iar luni, 8 mai, va fi o zi de sărbătoare suplimentară, cu evenimente care vor evidenția munca voluntarilor.

