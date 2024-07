Majoritatea eurodeputaților vor continuarea sprijinului pentru Ucraina

''Avem un nou Parlament, dar sprijinul nostru pentru Ucraina nu trebuie să fie diminuat'', a declarat eurodeputatul Andrzej Halicki, membru al grupului Partidului Popular European.



Potrivit eurodeputatei spaniole Iratxe Garcia Perez, reprezentată a grupului S&D, ''sprijinul UE pentru Ucraina trebuie să se bazeze pe un singur principiu, acela al respingerea folosirii forţei în relaţiile internaţionale''.



Garcia Perez a subliniat că ucrainenii au ales independenţa, libertatea şi democraţia şi au decis că viitorul lor este în Uniunea Europeană şi a criticat iniţiativele premierului ungar Viktor Orban, a cărui ţară asigură în prezent preşedinţia Consiliului UE. În intervenţia sa, ea i-a numit ''Falşii Patrioţi'' pe eurodeputaţii din grupul 'Patrioţi pentru Europa'.



În numele grupului 'Patrioţi pentru Europa', Jordan Bardella a menţionat că ''am spus clar că nu putem lăsa Rusia să încalce suveranitatea Ucrainei''.



Eurodeputatul polonez Joachim Brudzinski, din partea Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), a apreciat că ''doar o victorie ucraineană va duce la înfrângerea lui Putin (preşedintele rus Vladimir Putin - n.r.), însă înfrângerea Ucrainei va aduce trupele ruse la frontierele noastre''. El a subliniat că UE nu trebuie să dea dovadă de naivitate în legătură cu ambiţiile Rusiei, ţară care în opinia sa ''trebuie trasă la răspundere pentru crimele sale''.



''Trebuie să o spunem clar: există un singur agresor, Rusia, şi doar o parte agresată, Ucraina, în acest război. Putin încearcă să ne destabilizeze continentul. Nu trebuie să cedăm în faţa unora ca Viktor Orban, care nu are niciun mandat să vorbească în numele UE'', a afirmat eurodeputata franceză Valerie Hayer, în numele grupului Renew.



Aceasta a insistat că mesajul UE pentru ucraineni trebuie să fie unul de ''sprijin până la victoria finală''.



În intervenţia sa, europarlamentarul german Sergey Lagodinsky, din grupul Verzilor, a remarcat că prima rezoluţie a UE de după izbucnirea războiului în Ucraina, adoptată cu peste doi ani în urmă, a fost ''un moment de unitate reală'' a blocului comunitar. ''Sprijinul UE pentru Ucraina trebuie să fie efectiv, va trebui să investim mai mult în muniţii, în apărare antiaeriană şi să îi ajutăm pe ucraineni să se înarmeze'', a subliniat el.



În numele grupului Stângii, germanul Martin Schirdewana a avertizat că ''UE eşuează în iniţiativele sale diplomatice''. În opinia sa, răspunsul la criza din Ucraina ''nu constă în mai multe arme, ci in consolidarea instituţiilor internaţionale''.



Rene Aust, eurodeputat german din grupul Europa Naţiunilor Suverane, a susţinut că, ''începând din 2022, această strategie a UE nu a schimbat nimic'' în Ucraina. El a adăugat că îi este recunoscător lui Viktor Orban întrucât şi-a asumat iniţiativa. ''Dacă vrem rezultate diferite, trebuie să avem o abordare diferită'', a afirmat el.



Eurodeputata Diana Iovanovici-Şoşoacă, neafiliată, s-a pronunţat în intervenţia sa împotriva înarmării Ucrainei. ''Pacea nu se face trimiţând arme. Aţi distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciţi ajutând ucrainenii non-stop. Nu ştiu dacă ştiţi, dar în Ucraina românii nu au dreptul să vorbească limba română. Avem peste 1.000.000 de români acolo, au fost maltrataţi. Din 220 de şcoli nu mai sunt decât opt în limba română, unde nu se vorbeşte limba română, (românilor) li se interzice să vorbească şi să se roage. Aşa că, vă rog frumos, pentru pace faceţi negocieri de pace, nu trimiteţi arme cu care omorâţi oameni'', a spus, printre altele, eurodeputata română.

Agrerpres