Mama care a ținut un copil de trei ani închis într-un sertar, după gratii pentru șapte ani

Fetița era subnutrită și incapabilă să meargă sau să vorbească. Ea a fost găsită în februarie 2023 de către un partener al mamei sale, care urcase la etaj pentru a merge la toaletă și a auzit un zgomot care semăna cu vocea unui bebeluș.

Acesta a descoperit-o pe fetiță, care avea o despicătură palatină și suferea de deshidratare, și a chemat poliția.

O declarație citită în fața instanței de către asistentul social care a ajuns primul la fața locului a spus: „Am fost luat prin surprindere de ceea ce am văzut și am fost extrem de șocat să văd un bebeluș care se uita la mine, așezat într-un sertar de divan. [Copilul] se holba la mine și se legăna înainte și înapoi”.

„M-am uitat la mama ei și am întrebat-o: «Aici o țineți?». Mama a răspuns cu subiect și predicat: «Da, în sertar». Am fost șocat că mama nu a arătat nicio emoție și a părut relaxată în legătură cu situația. Am întrebat dacă a mai văzut cineva [copilul]. Mama a declarat: «Nu»”, a adăugat asistentul social.

Fetița s-a născut în cada casei sale din Cheshire în martie 2020, dar a fost ținută în secret și nu a fost niciodată înregistrată legal. Mama, care nu poate fi numită din motive legale, a declarat pentru polițiști că a avut o relație abuzivă cu tatăl copilului și nu a vrut să îi spună că este însărcinată.

Mama mergea la serviciu și își ducea ceilalți copii la școală, lăsând fata singură în sertar ore în șir. Când fetița a fost examinată de experți medicali, ea nu se putea târî, nu putea merge, nu putea vorbi și nu putea scoate niciun sunet comunicativ.

(sursa: Mediafax)