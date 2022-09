Marea Britanie: Au fost prezentate primele monede cu portretul regelui Charles al III-lea

Instituția a prezentat și o monedă comemorativă de 5 lire sterline, care includ o imagine a regelui realizată de sculptorul britanic Martin Jennings.

Monedele respectă o tradiție de secole, monarhul fiind acum orientat spre stânga - în sens opus față de regina Elisabeta.

Ca și în cazul regilor britanici anteriori și spre deosebire de regină, nu poartă coroană.

Regele Charles a aprobat personal efigia și a fost mulțumit de asemănare.

Monedele vor fi vândute colecționarilor de către Monetăria Regală de la începutul săptămânii viitoare. Moneda de 50 de pence va fi disponibilă pentru uz general cu mult înainte de sfârșitul anului, fiind distribuită în funcție de cerere.

Monedele vor circula împreună cu monedele care o înfățișează pe regretata regină, astfel încât cele 27 de miliarde de monede vor fi acceptate în continuare în magazine.

Anne Jessopp, director executiv al Monetăriei Regale, a declarat că monedele au o durată de viață de circa 20 de ani, astfel încât atât monedele Reginei Elisabeta, cât și cele ale Regelui Charles vor fi în circulație împreună mulți ani de acum încolo.

De la începutul anului viitor, monedele de la 1p până la 2 lire sterline vor fi bătute purtând imaginea regelui Charles.

"Oamenii nu ar trebui să se îngrijoreze dacă au monede cu imaginea reginei. Vom păstra aceste monede în circulație", a declarat Jessopp.

Reversul noii monede de 5 lire sterline prezintă două noi portrete ale reginei Elisabeta, care trasează drumul acesteia de la un tânăr monarh la un șef de stat de lungă durată.

Portretul regelui Charles a fost realizat de sculptorul Martin Jennings.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr