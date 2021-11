Marea Britanie înregistrează cea mai scăzută producție auto din octombrie din 1956

Producția de automobile din Marea Britanie a scăzut luna trecută cu 41,4% în ritm anual, ajungând la cel mai scăzut nivel din octombrie din 1956 încoace, din cauza lipsei globale de cipuri pentru semiconductori și a închiderii unei fabrici, potrivit unui organism industrial, citat de Reuters.

Un total de 64.729 de mașini au ieșit de pe liniile de producție britanice, au arătat vineri datele Societății Producătorilor și Comercianților de Automobile (SMMT).

Scăderea a reflectat problemele lanțului global de aprovizionare și închiderea permanentă a fabricii Honda la sfârșitul lunii iulie.

Producția de automobile în primele 10 luni ale anului s-a situat la 721.505 vehicule, în scădere cu 2,9% față de 2020, când fabricile au fost închise timp de luni de zile, pe fondul pandemiei.

Producția de automobile și camionete pe întregul an va fi sub 1 milion pentru al doilea an consecutiv, dar se așteaptă să revină peste acest nivel în 2022, a declarat SMMT, citând o prognoză independentă realizată de AutoAnalysis.

(sursa: Mediafax)