VIDEO Masacru în Baltimore

Departamentul de poliție al orașului a declarat că 30 de persoane au fost împușcate în incidentul de la blocul 800 de pe Gretna Avenue din Baltimore.

O femeie în vârstă de 18 ani a fost declarată moartă la fața locului, iar un bărbat de 20 de ani a murit la un spital local, a precizat poliția.

Alte trei persoane se aflau în stare critică, iar alte nouă persoane au fost transportate de la locul faptei la spitale locale. Alte 20 de persoane afectate au mers la spitale din zonă, a precizat poliția.

Departamentul de poliție a precizat că duminică, în jurul orei 12:35, ofițerii au răspuns la apelurile privind un schimb de focuri raportat la blocul 800 din Gretna Court.

Sute de persoane erau adunate în zonă pentru un eveniment numit „Brooklyn Day”, a declarat un martor pentru postul de televiziune Fox 45, adăugând că a auzit între 20 și 30 de focuri de armă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

#BREAKING: Mass Shooting Claims Multiple Lives and Leaves over 30 people Injured

⁰#Baltimore | #Maryland



Currently a significant police and medical deployment has been initiated in response to a mass shooting that occurred during a large gathering that was taking place in… pic.twitter.com/5pd6Ck9Azz