Măsuri DRASTICE în China. Un oraș întreg testat anti COVID-19. Oameni închiși în case

Autoritățile din orașul-port chinez Tianjin vor să testeze toți cei 14 milioane de locuitori în următoarele 48 de ore după descoperirea unui focar de COVID-19, scrie bbc.com.

Locuitorii au fost sfătuiți să stea acasă până la testare și trebuie să prezinte un rezultat negativ la testul anti COVID-19 pentru a obține permisul de sănătate necesar în transportul public.

Focarul cuprinde 20 de persoane infectate, dintre care două sunt cu tulpina Omicron.

China are o politică sanitară zero COVID, care are drept scop eradicarea infecției în comunitate prin testare în masă și restricții foarte dure.

Totodată, autoritățile se pregătesc pentru Anul Nou din 1 februarie, când milioane de oameni călătoresc dintrun loc în altul, precum și pentru Jocurile Olimpice de iarnă. Orașul gazdă este Beijing, aflat la doar 115 km (70 mile) de Tianjin.

Organizatorii Jocurilor Olimpice impun participanților să plece doar dacă intră în carantină sau părăsesc țara. Locuitorii Beijingului au fost sfătuiți să evite apropierea de vehiculele folosite pentru transportul sportivilor și personalului.

În Tianjin există cozi mari de oameni care așteaptă să fie testați. De asemenea, orașele Xi'an și Yuzhou sunt închise. Xi'an a fost închis de la sfârșitul lunii decembrie 2021, iar locuitorii au fost obligați să rămână în case, iar cumpărăturile de produse esențiale au fost interzise. Localnicii s-au plâns că rezervele de alimente s-au epuizat.