Putin, cu servieta nucleară la o mănăstire din Rusia

Este prima vizită a celor doi președinți la Valaam din 2019, scrie agenția de presă Belta din Belarus.

Imaginile difuzate de televiziuni îi arată pe cei doi șefi de stat în interiorul lăcașului de cult, însoțiți de un preot, care merge între ei.

Putin, pe partea dreaptă a cadrului, se oprește să dea mâna cu persoanele prezente. Lukașenko, pe partea stângă, dă impresia că face același lucru.

Urmărit de camera de filmat, liderul de la Kremlin se apropie de un artefact religios, protejat de un geam, se închină grăbit, o singură dată, pupă sticla după care își face cruce din nou.

Din spate, omologul belarus urmează aproximativ același ritual, mai puțin partea cu închinatul: Lukașenko pupă, și el, în locul unde a pupat Putin - sau dă impresia în mod convingător că face asta - după care, în loc să-și facă cruce, își duce mâna la piept, în partea dreaptă, ca și cum ar verifica dacă un eventual portofel s-ar mai afla acolo.

Omul cu valiza neagră, permanent în preajma președintelui rus

În alte imagini statice, difuzate de presa internațională, se remarcă un detaliu interesant: un bărbat tânăr duce o servietă neagră și are grijă să se afle tot timpul în imediata apropiere a lui Putin.

Speculațiile legate de omul cu servieta sunt variate - de la posibilul dispozitiv de comandă a unui atac nuclear, până la un scut anti-glonț care, interpus între președinte și potențialul atacator, să-l protejeze pe primul în cazul unui atentat.

Mănăstirea Valaam este una dintre cele mai venerate din Rusia și atrage peste 100.000 de pelerini și turiști în fiecare an.

Potrivit surselor documentare, mănăstirea a fost fondată în 1407, însă unele cronici susțin că Apostolul Andrei i-ar fi desemnat locul încă din secolul I.

O altă sursă datează întemeierea mănăstirii în secolele X - XI.

