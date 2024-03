Dmitri Medvedev îl numeşte pe Biden o "ruşine" pentru America

Biden şi-a deschis joi discursul privind Starea Uniunii cu o referire la un discurs din 1941 în Congres în care Roosevelt a spus că uniunea se confrunta cu un punct de cotitură fără precedent în istorie.



În plus, Biden l-a acuzat pe rivalul republican Donald Trump că s-a înclinat în faţa Rusiei şi, la puţin peste două săptămâni după ce l-a făcut pe Vladimir Putin "SOB nebun" (de la "son of a bitch", "pui de lele" n.r.), a spus că are un mesaj pentru preşedintele rus despre Ucraina: "Nu vom pleca".



"Chiar dacă Roosevelt era un om bolnav într-un scaun cu rotile, el a ridicat America din Depresiune; Biden, pe de altă parte, este un individ fără minte, cu dizabilităţi mintale, care şi-a propus să târască omenirea în iad", a scris Medvedev, fost preşedinte care este acum vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, pe reţeaua X.



"Roosevelt împreună cu aliaţii, inclusiv URSS, au luptat pentru pace; în schimb, Biden încearcă în mod activ şi persistent să înceapă Al Treilea Război Mondial", a adăugat el.



"Roosevelt lupta împotriva fasciştilor, dar Biden luptă pentru ei", a mai scris Medvedev în limba engleză. "El este ruşinea Statelor Unite!", a adăugat Medvedev, care s-a arătat drept un modernizator liberal când a fost preşedinte în perioada 2008-2012 şi care se prezintă acum ca unul dintre cei mai duri critici antioccidentali ai Kremlinului. Diplomaţi afirmă că opiniile sale oferă un indiciu al gândirii la nivelurile de top ale elitei de la Kremlin, notează Reuters.



Războiul din Ucraina a declanşat o criză profundă în relaţiile Rusiei cu Occidentul şi Biden i-a înfuriat pe oficialii ruşi cu comentariul său "SOB nebun". Putin, cu un zâmbet ironic, a spus că remarca arată de ce Kremlinul crede că Biden este un viitor preşedinte preferabil lui Trump.



Biden a făcut această remarcă într-o propoziţie despre ameninţările la adresa lumii, inclusiv "tipul acela Putin şi alţii", riscul unui conflict nuclear şi ameninţarea existenţială la adresa umanităţii din cauza schimbărilor climatice.



Putin descrie SUA şi aliaţii lor ca pe un imperiu care se prăbuşeşte şi care vrea să distrugă Rusia şi să-i fure resursele naturale.