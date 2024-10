Michelle Obama, la mitingul de susţinere pentru Kamala Harris: Din toate punctele de vedere, a demonstrat că este pregătită

Mitingul din Kalamazoo a fost prima apariție a lui Obama în campania electorală de când a luat cuvântul la Convenția Națională Democrată din vară, iar remarcile sale în sprijinul lui Harris au fost arzătoare și pasionale.

„Din toate punctele de vedere, a demonstrat că este pregătită”, a declarat fosta primă doamnă. „Adevărata întrebare este, noi, ca țară, suntem pregătiți pentru acest moment?”

Obama a adăugat: „Nu credeți în minciunile conform cărora nu știm cine este Kamala sau ce reprezintă ea. Este cineva care vă înțelege, pe voi toți”.

Fosta primă doamnă a descris asaltul asupra dreptului la avort ca fiind prevestitorul unor limitări periculoase ale asistenței medicale pentru femei în SUA. Deși unii bărbați ar putea fi tentați să voteze pentru Trump din cauza furiei lor față de ritmul lent al progresului, a spus Obama, „furia aceasta nu există în vid”.

„Dacă nu reușim să câștigăm aceste alegeri, soția voastră, fiica voastră, mama voastră, noi ca femei vom deveni victime colaterale ale furiei voastre”, a spus Obama. „Așadar, sunteți pregătiți, ca bărbați, să vă uitați în ochii femeilor și copiilor pe care îi iubiți și să le spuneți că ați sprijinit acest atac asupra siguranței lor?”.

Deși, de-a lungul anilor, Obama a fost o militantă reticentă, sâmbătă, ea nu a exprimat nicio ezitare în discursul său, care a trecut de la politic la personal. Obama a declarat că se teme pentru țară și că se străduiește să înțeleagă de ce cursa prezidențială rămâne strânsă.

„Stau trează noaptea întrebându-mă: Ce se întâmplă în lume?”, a spus ea.

Harris a urcat pe scenă după Obama și a promis mulțimii că va ține cont de interesele lor, spre deosebire de Trump, pe care l-a acuzat că este interesat doar de el însuși.

„Țara noastră tânjește după un președinte care vede oamenii, care nu se uită doar în oglindă tot timpul, ci vede oamenii, care vă înțelege și care va lupta pentru voi”, a spus ea.

