Microsoft Corp. a atins miercuri o valoare de piaţă istorică de 3.000 de miliarde de dolari, fiind cel mai recent exemplu al modului în care optimismul privind inteligenţa artificială a alimentat un avans aparent de neoprit al gigantului software. Acţiunile MSFT s-au apreciat miercuri cu aproximativ 1,5%, la peste 405 dolari pe unitate potrivit datelor Investing.com.

„Pragul consolidează statutul Microsoft ca fiind una dintre cele mai mari acţiuni listate. Aceasta a depăşit pentru scurt timp Apple Inc. - care anul trecut a devenit prima companie care a atins 3.000 de miliarde de dolari - dar ulterior a coborât din nou sub valoarea producătorului de iPhone, cele două schimbându-şi locurile de atunci. În prezent, Apple are o evaluare de piaţă de 3.030 de miliarde de dolari”, scrie Bloomberg.

Compania cu sediul în Redmond, Washington este una dintre aşa-numitele Magnificent 7 care au alimentat avansul pieţei peste 2023, câştigând aproximativ 57%. Avansul a continuat şi în acest an, cu o creştere de 7,7%, care depăşeşte câştigul de 4,9% al indicelui Nasdaq 100. Microsoft reprezintă 7,3% din indicele S&P 500.

„Există un impuls uriaş către inteligenţa artificială generativă, iar Microsoft deţine un număr imens de avantaje cu ofertele sale. Să vezi o companie de această mărime cu o astfel de creştere este destul de uimitor şi cred că, atât timp cât vom continua să vedem o astfel de creştere, acţiunile vor continua să explodeze”, a declarat Ted Mortonson, strateg al sectorului tehnologic la Baird.

O mare parte din această creştere reflectă entuziasmul investitorilor în ceea ce priveşte inteligenţa artificială şi potenţialul acesteia de a accelera creşterea atât a veniturilor, cât şi a profiturilor. Microsoft, prin parteneriatul său cu OpenAI Inc., este văzută ca fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai inteligenţei artificiale, lansând servicii susţinute de AI pentru clienţi.

"Înţelegem că firme precum Apple şi Google şi Meta lucrează la modalităţi de monetizare a inteligenţei artificiale generative, dar trebuie să recunoaştem că Microsoft, în acest moment, este cu adevărat singurul model funcţional în care te poţi asocia cu chatGPT în schimbul unui abonament", a declarat Brian Mulberry, manager de portofoliu de clienţi la Zacks Investment Management.

Se estimează că cererea de servicii de inteligenţă artificială, împreună cu cloud computing pentru a le susţine, va sprijini tendinţele de creştere pe termen lung ale Microsoft. Se aşteaptă ca veniturile să crească cu 15% în anul fiscal 2024, mai rapid decât sectorul tehnologic în general, potrivit datelor de la Bloomberg Intelligence.

Acest tip de creştere a făcut ca Microsoft să fie una dintre cele mai populare acţiuni de pe Wall Street. Mai mult de 90% dintre analiştii urmăriţi de Bloomberg recomandă cumpărarea acţiunilor, iar preţul mediu vizat de analişti indică o creştere de aproximativ 7% faţă de nivelurile actuale.

(sursa: Mediafax)