Un tânăr baschetbalist român de la Universitatea din Dakota de Sud, arestat în SUA pentru VIOL. Riscă 50 de ani de închisoare

Potrivit presei americane, Cârcoană (20 de ani) juca baschet la Universitatea Dakota de Sud de mai puţin de un an, după ce s-a transferat de la Toledo.

Departamentul de Poliție Vermillion a primit un raport la ora 5:43 despre o agresiune sexuală care a avut loc vineri mai devreme la o reședință din campusul Universității din Dakota de Sud. Universitatea din Dakota de Sud a emis o alertă de campus vineri la ora 11:23 despre o agresiune sexuală la o reședință din partea de nord a campusului USD. Victima a fost agresată de o persoană pe care o cunoștea, se arată în alertă, potrivit usatoday.

Nu a fost încă confirmat dacă raportul de la ora 05:43 și alerta de la 11:23 sunt conectate direct între ele. Poliția campusului universității nu are dreptul să ofere informații legate de situațiile studenților sau de investigațiile ce încă se desfășoară.

„Universitatea nu poate comenta despre problemele studenților sau despre investigațiile penale active”, a declarat Michelle Cwach, vicepreședinte adjunct al comunicațiilor de marketing și relații universitare. „Universitatea din Dakota de Sud a emis un avertisment în timp util comunității campusului, conform prevederilor Legii Clery, pe 9 decembrie, cu privire la un raport de agresiune sexuală în campus. USD ia în serios acuzațiile de agresiune sexuală și se angajează să creeze un mediu sigur și primitor pentru studenti."

Nu s-a stabilit încă nicio cauțiune pentru Cârcoană, potrivit închisorii din Clay County. Violul de gradul doi este considerat viol forțat. Acuzația pentru viol de gradul al doilea intervine atunci când constrângerea este forțată asupra unei victime care este incapabilă de consimțământ, fie din vina incapacității fizice, fie din cauza unor probleme mintale. Inculpatul poate primi până la 50 de ani de închisoare și o amendă de până la 50.000 de dolari dacă va fi găsit vinovat.

Mihai Cârcoană (2,10 m) a fost component al echipei naționale U18 a României. Acesta s-a născut pe 7 octombrie 2002 la Luduș și a evoluat la echipele de juniori ale lui U BT Cluj-Napoca. În mai 2019 a devenit campion național la categoria U18, când a fost desemnat și MVP al turneului final desfășurat la Oradea, potrivit cluj24.

Mihai Carcona, 20, is in his first year on the University of South Dakota's men's basketball program after transferring to USD from Toledo.



He was arrested Friday https://t.co/8dTobieHaY