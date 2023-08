Mii de americani la comemorarea a 60 de ani de la marșul lui Martin Luther King Jr.

Marșul din 1963 a adus peste 250.000 de persoane în capitala SUA pentru a milita pentru încetarea discriminării pe bază de rasă, culoare, religie, sex sau origine națională. Mulți atribuie acestei demonstrații de forță adoptarea Legii drepturilor civile din 1964.

Organizat de National Association for the Advancement of Colored People și de alte grupuri pentru drepturile civile, marșul din acest an a avut loc la Lincoln Memoria.

Margaret Huang, președintele și directorul general al grupului non-profit de apărare a drepturilor civile Southern Poverty Law Center, a declarat mulțimii că marșul de acum 60 de ani a deschis uși și a stimulat noi instrumente de luptă împotriva discriminării rasiale.

Dar noile legi din întreaga țară care „îngrădesc dreptul la vot” și vizează comunitatea LGBTQ amenință să șteargă unele dintre aceste câștiguri, a spus Huang. „Aceste campanii împotriva buletinelor noastre de vot, a corpurilor noastre, a manualelor noastre școlare, toate sunt legate între ele. Atunci când dreptul nostru la vot cade, pot cădea și toate celelalte drepturi civile și umane, dar suntem aici astăzi pentru a spune „nu sub ochii noștri””.

Kimberle Crenshaw, director executiv al Forumului pentru politici afro-americane, a declarat că aniversarea are loc într-un moment tulburător.

„Însăși istoria pe care marșul o comemorează este nu numai contestată, ci și distorsionată”, a spus Crenshaw, referindu-se la interdicțiile din mai multe state privind cărțile și instruirea la clasă bazate pe așa-numita teorie rasială critică, care consideră că o moștenire a rasismului modelează istoria americană.

Ea a calificat această măsură și alte acțiuni, cum ar fi eliminarea unui curs de studii afro-americane din școlile publice din Florida și Arkansas, drept un „efort concertat de a reduce la tăcere conversația despre această istorie”.

Opozanții CRT spun că aceasta distorsionează istoria și este supărătoare pentru elevi.

Printre vorbitorii de la marș se numără lideri ai drepturilor civile precum reverendul Al Sharpton, fiul lui King, Martin Luther King III, nepoata sa Yolanda Renee King și liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

În ceea ce privește obiectivele preconizate în „visul” lui King, țara a parcurs un drum lung din 1963, a declarat Jonathan Greenblatt, directorul național al Ligii Anti-Defăimare, care a jucat un rol în campania pentru promulgarea Civil Rights Act.

Dar, a spus el, recentele hotărâri ale Curții Supreme care au dat înapoi acțiunea afirmativă și accesul la avort sunt un motiv de îngrijorare.

„Am asistat la o expansiune a antisemitismului, am asistat la o intensificare a rasismului”, a spus Greenblatt.

Președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris se vor întâlni luni cu organizatorii marșului la Casa Albă pentru a marca întâlnirea din 1963 dintre organizatorii marșului inițial și administrația președintelui John F. Kennedy.

(sursa: Mediafax)