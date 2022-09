Persoane îndoliate continuă să aducă buchete de flori, lumânări, bileţele şi alte ofrande pe care le depun la porţile Palatului Buckingham, reşedinţa principală din Londra a monarhilor britanici.

LIVE: Tributes Pour in for The Queen at Balmoral and Buckingham Palace



Atmosfera la reşedinţa regală din centrul Londrei era una sumbră şi, în pofida numărului mare de persoane prezente, zona era liniştită, iar oamenii se deplasau încet şi vorbeau în şoaptă.