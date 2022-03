Militarii ruși JEFUIESC locuințele ucrainenilor. Conversația între un soldat și soția sa: "Ce fel de rus nu ar fura nimic?”

El s-a lăudat cu „produsele cosmetice, dresurile de firmă și tricourile de calitate” pe care le-a luat pentru soția sa. Aceasta i-a cerut să-i mai aducă un laptop și niște haine sport, scrie pravda.com.

Soldatul mai povestește că locuința ar aparține unor persoane înstărite pentru că era frumos aranjată, luau vitamine scumpe, aveau chiar și o saună, pe care rușii au folosit-o pentru a „transpira în ultimele două zile”.

Iată conversația dintre cei doi soți:

Soldatul: „Ți-am luat niște produse cosmetice. Cu toate acestea, sunt în mare parte testere”.

Soția: „Asta este bine, vor fi suveniruri din Ucraina. Ce fel de rus nu ar fura nimic?”

Soldatul: "Există pantofi sport de damă, ei bine, sunt NB, sunt de marcă.. Mărimea 38. Sunt absolut cool. Totul este de bună calitate aici, toate hainele."

Soția: „Probabil, toți băieții au luat lucruri de acolo”.

Soldatul: „Da, au fost saci plini, dacă aș fi avut ocazia, aș fi luat un laptop, dar ai putea avea probleme pentru asta”.

Soția: „Ei bine, gândește-te, Sofia se duce la școală. va avea nevoie și ea de un laptop.”

Soldatul: „Ei bine, aici trăiește o familie sportivă, am luat vitamine scumpe, tricouri noi de fotbal și hochei”.

Soția: „E bine că ai luat vitamine pentru noi. Ia totul, tot ce poți, tricourile sunt întotdeauna necesare”.

Soldatul: "Am luat și pantaloni scurți. Lucrurile sunt de calitate bună aici. Am fost surprins când am intrat în cameră."

Soția: „Imaginează-ți cum trăiau ei și cum trăim noi. Pentru asta se luptă. Ei spun: „Trăiam bine, tu ești cel care ai venit aici.”.

Soldatul: „Casa, renovarea sunt pur și simplu uimitoare. Este acoperită cu piatră, mobilierul este tot din răchită. mergem la saună aici de două zile.”

Soția: „Oh, wow. Ai găsit niște treninguri, din întâmplare? Ar trebui să iei niște treninguri frumoase.”