Miracol la grădina zoologică: Un elefant a născut gemeni

Nașterile gemelare la elefanți reprezintă mai puțin de 1% din cazuri, iar cel anunțat de Grădina Zoologică Rosamond Gifford este primul caz înregistrat vreodată în Statele Unite.

"Când am anunțat sarcina lui Mali", a explicat un purtător de cuvânt al grădinii zoologice, "ne-am gândit că turma noastră de șase elefanți asiatici se va îmbogăți cu unul. Apoi, la câteva ore după nașterea a ceea ce credeam că va fi singurul pui, s-a născut al doilea".

Ambii masculi, cei doi pui cântăresc peste 100 de kilograme și, deși cel de-al doilea pui părea mai slab, par să fie sănătoși:

Astfel, în timp ce elefanții gemeni, încă fără nume, se bucură de mama și de tata, speranțele că vor crește sănătoși și puternici se înmulțesc, reprezentând o sursă de studiu pentru entuziaști și oameni de știință, potrivit foxnews.

Puținele cazuri de nașteri gemelare înregistrate vreodată la elefanți au avut loc numai în țările lor de origine, fie că este vorba de Africa sau de Asia. Elefantul asiatic, care este mai mic decât cel african, poate cântări peste 4 tone atunci când este adult.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Happy Monday from the #EleTwins! They’re still learning how to use their trunks. Of the 238 zoos and aquariums accredited by the @zoos_aquariums, we are among the eight Asian elephant breeding facilities. #Syracusezoo pic.twitter.com/N0O3972PG8