Mircea Badea ironizează acțiunile SUA cu privire la obiectele misterioase: "Extratereștrii ne mai lipseau. Sper totuși că nu"

"Nu le voi cataloga drept baloane. Le numim obiecte cu un motiv. Sunt obiecte foarte, foarte mici, care produc o amprentă radar transversală foarte, foarte mică.Voi lăsa comunitatea de informații și comunitatea de contrainformații să elucideze acest lucru. Nu am exclus nimic în acest moment", a explicat generalul Glen VanHerc, șeful Comandamentul Apărării Aerospațiale din America de Nord (NORAD).

Totodată, și președintele Joe BIden a ordonat să fie doborât, duminică, un astfel de obiect neidentificat, fiind al patrulea eveniment de acest fel din această lună.

Despre aceste informații și declarații, Mircea Badea comentează:

"Foarte bună și le susțin... subiectele. Baloanele nu le susțin, că am înțeles că baloanele sunt rele. Am văzut că pe partea de baloane totuși a fost multă emoție, multă dezbatere și multă ezitare. De aia sper că procedurile, de exemplu, doamne ferește, în legătură cu Sarmat să fie mai clare. Adică mai la obiect. Am văzut că la baloane lucrurile au fost un pic mai ezitante au trecut niște zile.

Ne-am uitat cu toții la balon, oamenii mai făceau grătar în curte, mai filmau balonul spion. Adică au fost niște momente lungi. Acum după ce că am avut coronavirus, după aia ruși, extratereștrii ne mai lipseau. Sper totuși că nu.

Mai ales că îți dai seama, m-am gândit și eu așa ca ăsta Sucă, m-am gândit, zic, băi, deci tehnologia extraterestră care a asigurat deplasarea intergalactică să fie dată jos de Trudeau. Deci așa ceva? M-am debusolat un pic", a spus, ironic, Mircea Badea în emisiunea În faţa naţiunii de la Antena3CNN.