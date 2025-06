Revoluție în medicină: Diabetul de tip 1, vindecat cu o singură perfuzie

Este rezultatul unui studiu revoluționar care oferă speranță milioanelor de bolnavi din întreaga lume. Tratamentul a vindecat 10 din 14 pacienți testați.

Cercetătorii de la Universitatea din Toronto au obținut rezultate remarcabile în tratamentul diabetului de tip 1, reușind să vindece 10 din 14 pacienți cu o singură perfuzie de terapie celulară.

Pacienții tratați nu mai au nevoie de insulină după intervenție.

Studiul clinic, publicat în The New England Journal of Medicine, a testat eficacitatea zimislecel - celule producătoare de insulină derivate din celule stem de la donatori, dezvoltate de compania Vertex. Toți pacienții incluși în studiu aveau un control deficitar al diabetului și suferiseră în ultimul an cel puțin două episoade de hipoglicemie severă.

Tratamentul a constat într-o singură perfuzie de zimislecel asociată cu medicamente imunosupresoare, care a reușit să restabilească funcția fiziologică a insulelor pancreatice și să îmbunătățească semnificativ controlul glicemic.

Studiul de fază I/II oferă o alternativă promițătoare la terapia cu insulină pe viață și la transplanturile de la donatori pentru pacienții cu diabet de tip 1, o boală autoimună care afectează frecvent persoanele tinere.

În prezent, cercetătorii desfășoară un studiu mai avansat cu perioade de monitorizare mai lungi și un număr mai mare de pacienți pentru a confirma rezultatele.

(sursa: Mediafax)