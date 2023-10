Muzeul Luvru din Paris evacuat din „motive de securitate”. Franța este sub alertă în urma atentatului islamist

Muzeul Luvru a anunţat sâmbătă că va rămâne închis toată ziua de teama unor atentate, scrie Antena3CNN

"Luvrul a primit un mesaj scris care indică un risc pentru muzeu şi vizitatorii săi" şi "am decis (...) să îl evacuăm şi să îl închidem pentru această zi", a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt, după ce muzeul a postat un anunţ că se închide pe reţeaua socială X (fostul Twitter).

Potrivit reprezentanţilor Muzeului Luvru, "persoanele care şi-au rezervat o vizită (la muzeu) în cursul zilei vor primi banii înapoi".

Muzeul a primit mesaje referitoare la ameninţări cu bombă, arată o sursă din poliţie.

NOW - Louvre Museum in Paris is evacuated. Bomb threat.pic.twitter.com/qB0WRqUMAa