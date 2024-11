Mark Zuckerberg s-a apucat de muzică

„Get Low se auzea când am cunoscut-o pe Priscilla la o petrecere din facultate, așa că în fiecare an o ascultăm la aniversarea întâlnirii noastre. Anul acesta am lucrat cu T-Pain la propria noastră versiune a acestei capodopere lirice”, a scris Mark Zuckerberg, care a anunțat, de asemenea, că piesa poate fi auzită inclusiv pe Spotify. El și-a încheiat mesajul transmițându-i un mesaj soție sale: „Te iubesc P”, a mai scris el.

În timpul său liber, Mark Zuckerberg face ju-jitsu și surfing, iar, mai nou, își încearcă norocul în muzică.

Zuckerberg, în vârstă de 40 de ani, a lansat un cover al piesei clasice din 2002 a lui Lil Jon, Get Low, și și-a ales ca nume de scenă Z-Pain.

(sursa: Mediafax)