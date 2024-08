Nancy Pelosi dezminte că a condus un complot pentru a împiedica realegerea lui Biden: "Nu am sunat pe nimeni"

''Nu, eu nu am condus nicio campanie de presiune. Nu am sunat pe nimeni. Întotdeauna voi putea să-i spun (lui Biden) că nu am sunat pe nimeni", a declarat Pelosi într-un interviu acordat unui program duminical de pe reţeaua CBS, din care postul a difuzat sâmbătă un fragment.



Întrebată despre informaţii conform cărora Biden ar fi "furios" pe ea, Pelosi a răspuns: "Ei bine, el ştie că îl iubesc foarte mult".



Politiciana democrată a refuzat să detalieze conversaţiile pe care le-a avut cu Biden pe această temă, deoarece, a spus ea, nu a dezvăluit niciodată public despre ce discută cu preşedintele în privat.



Biden a anunţat la 21 iulie că renunţă să mai candideze pentru un al doilea mandat de preşedinte şi i-a predat ştafeta vicepreşedintei sale, Kamala Harris, cedând presiunilor făcute de mai mulţi membri şi donatori ai partidului său care i-au cerut să se retragă după prestaţia sa dezastruoasă în dezbaterea electorală cu fostul preşedinte republican, Donald Trump, de la sfârşitul lunii iunie.



Potrivit mai multor informaţii filtrate în presa americană, Pelosi şi fostul preşedinte Barack Obama au jucat un rol crucial în a-l forţa pe Biden să arunce prosopul, deoarece credeau că preşedintele nu are nicio şansă să-l învingă pe Trump în noiembrie.



Într-un interviu acordat MSNBC pe 10 iulie, Pelosi a evitat să-l sprijine explicit pe Biden şi a spus că preşedintele trebuie să ia o "decizie" cu privire la viitorul candidaturii sale, deşi Biden declarase fără echivoc că scopul său în acel moment era să-şi continue campania electorală.

AGERPRES