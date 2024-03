„Te iubesc pentru totdeauna”: Mesajul văduvei lui Navalnîi

Iulia Navalnaya - care nu a participat la înmormântarea soțului ei deoarece se află în afara Rusiei - i-a mulțumit lui Navalnîi pentru "26 de ani de fericire absolută... chiar și ultimii trei ani", notează Sky News.

"Pentru dragoste, pentru că m-ai susținut mereu, pentru că m-ai făcut să râd chiar și din închisoare, pentru că te-ai gândit mereu la mine. Nu știu cum să trăiesc fără tine, dar voi încerca să te fac acolo sus să te bucuri pentru mine și să fii mândru de mine. Nu știu dacă mă voi descurca sau nu, dar voi încerca. Ne vom întâlni cu siguranță într-o zi. Am atât de multe povești pentru tine și am atât de multe cântece salvate pentru tine pe telefon, cântece stupide și amuzante, în general, ca să fiu sinceră, cântece groaznice, dar sunt despre noi, și chiar am vrut să le asculți. Și chiar am vrut să te văd cum le asculți, cum râzi și apoi cum mă îmbrățișezi. Te iubesc pentru totdeauna. Odihnește-te în pace".

Capacul sicriului lui Navalnîi a fost închis, iar sicriul a fost coborât în ​​mormânt.

(sursa: Mediafax)