Două nave ale Marinei Regale britanice s-au ciocnit în largul coastelor Bahrainului

O înregistrare video de pe rețelele de socializare arată că în incident au fost implicate HMS Chiddingfold și HMS Bangor, nave vânător de mina, care se aflau în zonă pentru a asigura fluxul comercial.

Nimeni nu a fost rănit în acest incident, a declarat Ministerul Apărării, refuzând să comenteze natura coliziunii în timp ce investigațiile continuă.

„Nu există victime în urma acestui incident și ar fi nepotrivit să facem alte comentarii în timp ce investigațiile sunt în curs de desfășurare", a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Între timp, contraamiralul Edward Ahlgren a declarat că „urmează să fie stabilită” cauza incidentului.

„Ne antrenăm oamenii la cele mai înalte standarde și aplicăm cu rigurozitate standardele de siguranță a utilajelor, dar, din păcate, incidente de această natură se pot întâmpla în continuare”, a declarat el pentru agenția de presă PA, citată de BBC.

O investigație completă și amănunțită „este deja în curs de desfășurare”, a declarat contraamiralul Ahlgren. „Între timp, Marea Britanie va continua să joace un rol cheie în asigurarea siguranței navigației comerciale în regiune”.

