„New Start”: Reuniunea dintre ruşi şi americani, amânată pe termen nelimitat

"Sesiunea Comisiei consultative bilaterale privind Tratatul ruso-american Start, programată iniţial la Cairo în perioada 29 noiembrie - 6 decembrie, nu va avea loc la datele indicate", a anunțat Ministerul rus de Externe, citat de agenţia TASS. "Evenimentul este amânat pentru o dată ulterioară", a adăugat sursa citată.



Potrivit autorităților de la Washington, Moscova nu a justificat amânarea reuniunii de la Cairo. "Nu am primit un răspuns real de la ruşi cu privire la motivul pentru care au amânat-o", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională al preşedinţiei americane, John Kirby. El a adăugat că speră că discuţiile vor fi reluate "cât mai repede posibil". "Este important nu doar pentru cele naţiunile noastre, este important pentru restul lumii", a insistat purtătorul de cuvânt.



Ultima reuniune a acestei comisii consultative datează din octombrie 2021.



Rusia a anunţat la începutul lui august suspendarea inspecţiilor americane prevăzute la bazele sale militare în temeiul tratatului New Start, pretinzând că acţionează ca răspuns la obstacolele americane în calea inspecţiilor similare ruse în Statele Unite. Tratatul „New Start” este cel mai recent acord bilateral de acest gen care leagă cele două mari puteri nucleare ale lumii.



Semnat în 2010, acesta limitează arsenalele celor două ţări la maximum 1.550 de focoase desfăşurate de ambele părţi, o reducere de aproape 30% faţă de limita anterioară stabilită în 2002. De asemenea, limitează la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele.



În ianuarie 2021, Vladimir Putin a prelungit pe cinci ani tratatul, până în 2026.