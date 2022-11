Nicki Aycox, actriță din „Supernatural”, a murit la doar 47 de ani

Actrița a murit la doar 47 de ani, potrivit CNN. Aycox a interpretat demonul Meg Masters, în primul și al patrulea sezon din „Supernatural”. Ultima ei apariție în serial a avut loc într-un episod din sezonul 5.

Cumnata lui Aycox, Susan Raab Ceklosky, a dezvăluit vestea pe Facebook pe 17 noiembrie.

"Cumnata mea frumoasă, deșteaptă, neînfricată și incredibil de talentată, Nicki Aycox Raab, a încetat din viață ieri, cu fratele meu, Matt Raab, lângă ea. Nicki și Matt au avut o viață minunată în California. Ea a fost cu siguranță o luptătoare și toți cei care o cunoșteau au iubit-o.”, a scris cumnata actriței în data de 17 noiembrie.

Creatorul serialului „Supernatural”, Eric Kripke, a scris pe Twitter: „Șocat să aud că minunata #NickiAycox, prima noastră #MegMasters, a murit. Prea tânără. Era o plăcere să fii în preajma ei și dădea replici ca mierea și veninul. Mă minunez de faptul că a făcut un cuvânt ca ‘lackluster' legendar.”

Gutted to hear the great #NickiAycox, our first #MegMasters, passed away. Too young. She was a delight & delivered lines like honey & venom. I marvel at how she made a simple word like ‘lackluster’ legendary. #RIP #SPN #SPNFamily @JensenAckles @jarpad pic.twitter.com/2xBK9rxs31 — Eric Kripke (@therealKripke) November 20, 2022

Cauza morții nu a fost dezvăluită, dar Aycox a dezvăluit în 2021 că a fost diagnosticată cu leucemie.

De-a lungul timpului a făcut mai multe actualizări cu privire la starea ei de sănătate, iar în martie 2022 spunea că a început din nou chimioterapia.

"Bună tuturor! Îmi pare rău pentru timpul în care am lipsit. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni, dar totul are sens acum. Am devenit foarte bolnavă și m-am gânditt că am Covid în ianuarie, februarie. Am sfârșit în spital, diagnosticată cu leucemie.”, povestea actrița.

„Vreau ca toată lumea să știe că mă descurc incredibil de bine și că mă lupt prin chimio”, a mai scris ea atunci.

Actrița a avut și apariții în alte filme precum: Providence, Ed, Over There și Cold Case. A jucat, de asemenea, și în Criminal Minds, Perfect Stranger, Dark Blue, The Girl on the Train și Longmire.

Aycox s-a retras din lumina reflectoarelor în 2014, după rolul din filmul „Dead on Campus”.