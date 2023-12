Noi acuzații împotriva principalului opozant al Kremlinului

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, ispășește deja sentințe penale într-o închisoare, care totalizează peste 30 de ani, pentru acuzații inclusiv de extremism și a petrecut o mare parte din ultimii doi ani în izolare pentru o serie de presupuse infracțiuni.

Potrivit sursei citate, în comentariile emise prin intermediul apropiaților săi, el a declarat că a fost acuzat acum în temeiul articolului 214 din codul penal, care se referă la vandalism. „Habar nu am ce este articolul 214 și nu am unde să mă uit. Veți ști înaintea mea”, a arătat el pe canalul său de Telegram. „Ei chiar inițiază un nou dosar penal împotriva mea la fiecare trei luni. Rareori un deținut închis într-o celulă solitară timp de peste un an are o existență socială și politică atât de vibrantă”, se mai arată pe contul acestuia.

Navalnîi este de departe cea mai cunoscută figură din opoziția divizată a Rusiei. Susținătorii îl prezintă ca o figură în stilul lui Nelson Mandela, care într-o zi va fi eliberat din închisoare pentru a conduce țara.

Mișcarea sa politică a fost scoasă în afara legii, iar reprezentanții cheie ai acesteia au fugit în străinătate, ca parte a unei represiuni împotriva disidenței care s-a intensificat de când președintele Vladimir Putin și-a trimis forțele armate în Ucraina, la începutul anului trecut

Navalnîi a fost declarat vinovat în august de noi acuzații legate de presupuse activități extremiste și condamnat la încă 19 ani de închisoare, pe lângă cei 11 ani și jumătate pe care îi ispășea deja. El respinge toate acuzațiile ca fiind motivate politic și menite să reducă la tăcere criticile sale la adresa Kremlinului.

Luna trecută, trei dintre avocații săi au fost înscriși într-un registru al „teroriștilor și extremiștilor” de către un organism de supraveghere financiară, la cinci săptămâni după ce au fost arestați sub suspiciunea de apartenență la un „grup extremist”.

Navalnîi și-a câștigat admirația în întreaga lume pentru că s-a întors voluntar în Rusia în 2021 din Germania, unde fusese tratat pentru ceea ce testele de laborator occidentale au arătat că a fost o tentativă de otrăvire cu un agent neurotoxic în Siberia.

El a fost arestat imediat la sosire. Kremlinul a negat că ar fi încercat să îl ucidă.