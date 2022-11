Premieră: Noua Zeelandă, gata să reducă vârsta de vot la 16 ani

Ardern a spus că, personal, susţine schimbarea vârstei la 16 ani, dar că va supune problema la vot în parlament. „Suntem de părere că aceasta este o problemă care ar trebui să ajungă în parlament pentru ca toată lumea să îşi spună părerea”, a declarat ea luni, potrivit ziarului britanic The Guardian.



Declaraţia vine după o hotărâre istorică a Curţii Supreme de Justiţie, care a marcat luni încheierea unui proces de doi ani intentat de un grup de tineri militanţi, Make It 16, care au susţinut că tinerii ar trebui să poată vota în probleme precum criza climatică, care îi va afecta în mod disproporţionat pe ei şi viitorul lor.



Hotărârea nu garantează în mod automat că dreptul de vot va fi extins - acest lucru poate fi făcut doar de către parlament - dar înseamnă că parlamentul încalcă acum drepturile fundamentale ale tinerilor alegători şi obligă legiuitorii să ia în considerare o schimbare. „Facem istorie”, a declarat co-directorul campaniei Make It 16, Caeden Tipler. „Guvernul şi parlamentul nu pot ignora un mesaj legal şi moral atât de clar. Ei trebuie să ne lase să votăm”.



Cu toate acestea, legislaţia va avea un drum greu de parcurs: modificările aduse legii electorale din Noua Zeelandă necesită un sprijin de 75% în parlament, astfel încât o schimbare ar avea nevoie de sprijinul atât al Partidului Laburist, cât şi al Partidului Naţional, aflat în opoziţie, pentru a deveni lege, mai notează sursa citată. Partidul Naţional, de centru-dreapta, a precizat luni: „Multe alte ţări au vârsta de 18 ani pentru a vota, iar Partidul National nu a văzut niciun motiv convingător pentru a reduce vârsta”.



Partidul Laburist, aflat la guvernare, nu a anunţat încă o poziţie cu privire la reducerea vârstei de vot. Partidul Verde şi Partidul Māori au indicat că ar susţine-o, iar Partidul Act se va opune. De asemenea, nu s-a decis încă dacă legislaţia va fi un vot de partid sau un vot de conştiinţă.



Campania „Make It 16” a fost lansată la scurt timp după ce grevele şcolare pentru climă au început să mobilizeze zeci de mii de adolescenţi din întreaga ţară, iar criza climatică a devenit subiect de interes. „În urmă cu trei ani, am văzut grevele şcolare pentru climă... şi a existat un fel de schimbare globală spre: cum să le dăm tinerilor mai mult de spus şi mai multe modalităţi de a face schimbări la scară largă? Votul a fost una dintre aceste idei”. a declarat Sanat Singh, co-fondator al Make it 16.