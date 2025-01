Cine sunt ostaticii eliberați de Hamas. O româncă printre persoanele răpite pe 7 octombrie 2023

Acestea sunt Emily Damari şi Doron Steinbrecher, capturate în kibbutzul Kfar Aza, şi Romi Gonen, răpită de la festivalul de muzică Nova, pe 7 octombrie 2023,a confirmat pentru AFP Forumul familiilor ostaticilor israelieni. Damari a fost împușcată de atacatori în timpul răpirii. Toate trei au cetăţenie israeliană.

Emily Damari este de naţionalitate britanică, iar Doron Steinbrecher de naţionalitate română. Emily Damari are dublă cetățenie, printre care și britanică, în timp ce Doron Steinbrecher are și cetățenie română.



Potrivit Hostage Families Forum, Romi Gonen are 24 de ani, Doron Steinbrecher 31 de ani şi Emily Damari 28 de ani.

Damari și Steinbrecher locuiau în cartierul „generației tinere” din kibbutz. Din cei 37 de rezidenți ai acestei zone, 11 persoane au fost ucise, iar 7 au fost răpite și duse în Fâșia Gaza.

Familia lui Romi Gonen a confirmat că aceasta se află pe lista celor trei femei care urmează să fie eliberate.

Ele urmează să fie eliberate după ora 14:00 GMT, conform The Times of Israel.