O femeie a fost oarbă timp de 15 ani din cauza unui diagnostic greşit. Ea și-a recăpătat vederea

Connie Parke a aflat că a fost „oarbă timp de 15 ani fără niciun motiv", după ce medicii au descoperit în cele din urmă că a fost diagnosticată greşit. Femeia a fost operată şi şi-a recăpătat complet vederea.

Connie Parke nu mai văzuse feţele copiilor ei de mai bine de un deceniu, când o procedură simplă i-a schimbat viaţa. Femeia nu avea nicio idee despre cum arăta fiica ei adultă, iar ultima dată şi-a văzut nepotul cel mare când acesta avea doar trei săptămâni, potrivit Mirror.

Medicii i-au spus că suferă de dezlipire de retină sau glaucom. Dar diagnosticul era incorect, ea avea de fapt cataractă, care putea fi îndepărtată cu uşurinţă şi îi putea reda vederea.



Emoţionată, Connie a povestit cum s-a simţit când operaţia i-a redat în sfârşit vederea anul trecut, după ce un oftalmolog i-a diagnosticat cataracta, una dintre cele mai frecvente probleme de vedere la adulţi.



Connie, din Aurora, Colorado, SUA, a declarat: „Oamenii trebuie să se supună unui nou control, pentru că am fost oarbă timp de 15 ani, probabil fără niciun motiv. Ei fac operaţii de cataractă de ani de zile".



Connie a început să observe pentru prima că are probleme cu vederea în timp ce conducea în 2003 şi a mers la un medic care i-a spus că are glaucom. „Trei săptămâni mai târziu, îmi pierdusem şi mai mult vederea şi vederea periferică", a spus ea. „Îmi pierdusem peste 85% din vedere în cinci luni şi jumătate".



În 2018, Connie a fost trimisă la UCHealth Sue Anschutz-Rodgers Eye Center, iar oftalmologul i-a spus că nu suferă de o dezlipire de retină, ci de cataractă foarte densă şi i-a sugerat o intervenţie chirurgicală.

„Pe 12 noiembrie, medicul mi-a operat ochiul drept. Când mi-au dat jos plasturele a doua zi, primul lucru pe care l-am văzut a fost sprânceana, genele şi pupila asistentei şi am început să plâng", a spus Connie. „Mi-am operat al doilea ochi şi, imediat după Ziua Recunoştinţei, vedeam cu ambii ochi”.



Femeia se bucură acum de tot ceea ce o înconjoară şi priveşte în detaliu orice amănunt: „Oamenii cred că este plictisitor să priveşti cum creşte iarba, dar atunci când nu ai mai văzut un fir de iarbă de ani de zile, priveşti cum creşte iarba. Cel mai greu a fost să mă uit în oglindă, pentru că nu m-am gândit niciodată la mine îmbătrânind", a spus ea.

(sursa: Mediafax)