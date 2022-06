O fostă vedetă a fotbalului american a murit la 38 de ani

Fundașul Marion Barber III, care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în NFL la Dallas Cowboys, a murit la vârsta de 38 de ani, au anunțat miercuri reprezentanții echipei.

„Marion a fost un jucător de fotbal american de școală veche, care a alergat cu dorința de a câștiga fiecare poziție. Avea o pasiune pentru joc și dragoste pentru antrenorii și coechipierii săi. Inimile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Marion în aceste momente dificile", a transmis Cowboys prin intermediul unui comunicat.

Barber, cunoscut și sub numele de „Marion the Barbarian”, a jucat timp de șapte ani în NFL, primii șase la Dallas Cowboys. El s-a retras în martie 2012, după un ultim an la Chicago Bears.

Autoritățile americane nu au furnizat cauza morții. Cu toate acestea, poliția din orașul texan Frisco a anunțat că miercuri polițiștii ua fost solicitați și s-au deplasat la un apartament despre care se crede că ar fi fost închiriat de Barber.

„Poliția din Frisco, împreună cu biroul medicului legist din comitatul Collin, investighează un deces în locația respectivă", a precizat departamentul într-un comunicat.

Barber a fost recrutat de Cowboys în runda a patra în 2005 de la Universitatea din Minnesota.

