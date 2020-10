O nouă încercare de suspendare. Pelosi lansează procedura de evaluare a stării de sănătate a lui Trump!

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, unul dintre liderii Partidului Democrat, a lansat vineri procedura de evaluare a stării de sănătate a preşedintelui Donald Trump în vederea eventualei suspendări din funcţie, a anunțat CBS.

„Introducem legislaţia pentru crearea Comisiei referitoare la abilităţile prezidenţiale şi la delegarea prerogativelor şi atribuţiilor, organismul şi procedura necesare pentru invocarea Amendamentului 25 al Constituţiei SUA, pentru a permite Congresului să asigure conducerea efectivă şi neîntreruptă la cel mai înalt nivel al puterii executive”, a spus Pelosi.

Ea susţine că procedura nu este îndreptată neapărat contra lui Trump, dând de înțeles că o astfel de comisie a Congresului poate deveni permanentă. „Procedura nu îl vizează pe preşedintele Trump. El se va confrunta cu evaluarea alegătorilor, dar actuala situaţie ne arată necesitatea de a crea o procedură pentru viitorii preşedinţi. Momentul este acum, deoarece oamenii vor să ştie”, a precizat Pelosi.

„În mod clar, preşedintele se află sub tratament. Oricine dintre noi se află sub o medicaţie atât de serioasă are o stare modificată", a afirmat ea, potrivit cotidianului „The Guardian”. Pelosi a adăugat că, potrivit unor studii de specialitate, medicamentele luate de șeful Casei Albe „pot avea impact asupra discernământului”.

CNN remarcă faptul că iniţiativa nu are şanse să conducă la suspendarea lui Trump, dar va creşte presiunile în privința stării de sănătate a președintelui, dat fiind că medicii nu au furnizat iniţial detalii despre starea lui Donald Trump.

Preşedintele a reacţionat prin Twitter, în stilul caracteristic, la această iniţiativă: „Nebuna Nancy este cea care ar trebui să fie sub observaţie. Nu degeaba este numită nebună!”.