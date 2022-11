O pictură murală cu Angelina Jolie cu cicatrici de mastectomie, realizată la Milano

Noua piesă de artă stradală în care Angelina Jolie este reprezentată cu cicatricile ei de mastectomie a apărut în Piazza San Babila și este opera lui aleXsandro Palombo, un artist care a realizat recent o pictură murală cu Marge Simpson tăindu-și părul în fața consulatului iranian din Milano, în semn de protest împotriva morții unei femei de 22 de ani acuzată că a încălcat codul vestimentar pentru hijab în timp ce se afla în custodia poliției.

Palombo a ilustrat deja tema cancerului de sân în 2015 cu o serie de lucrări intitulate Survivor, care prezintă prințese Disney precum Alba ca Zăpada, Jasmine, Cenușăreasa, Ariel, Aurora și Tiana cu cicatrici de mastectomie.

Potrivit ansa.it, Jolie, în vârstă de 47 de ani, a suferit o dublă mastectomie preventivă în 2013, după ce a fost testată pozitiv pentru o genă legată de cancerul de sân, care i-a ucis mama, actrița Marcheline Bertrand.

„Mama mea a luptat cu cancerul timp de aproape un deceniu și a murit la 56 de ani”, a spus ea pentru New York Times pe 14 mai 2013.

„Ea a rezistat suficient de mult pentru a-l întâlni pe primul dintre nepoții ei și pentru a-l ține în brațe. Dar ceilalți copii ai mei nu vor avea niciodată șansa de a o cunoaște și de a experimenta cât de iubitoare și de grațioasă a fost. Vorbim adesea despre "mama mamei" și mă trezesc încercând să explic boala care ne-a luat-o. Ei au întrebat dacă mi se poate întâmpla același lucru. Întotdeauna le-am spus să nu-și facă griji, dar adevărul este că eu port o genă „defectuoasă”, BRCA1, care îmi crește drastic riscul de a dezvolta cancer de sân și cancer ovarian. Medicii mei au estimat că am avut un risc de 87 la sută de cancer mamar și un risc de 50 la sută de cancer ovarian, deși riscul este diferit în cazul fiecărei femei. Am vrut să scriu asta pentru a le spune altor femei că decizia de a face o mastectomie nu a fost ușoară. Dar este una pe care sunt foarte fericită că am făcut-o. Șansele mele de a dezvolta cancer de sân au scăzut de la 87 la sută la sub 5 la sută. Pot să le spun copiilor mei că nu trebuie să se teamă că mă vor pierde din cauza cancerului de sân”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹