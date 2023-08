Mai multe obiecte ce i-au aparţinut lui Freddie Mercury, scoase la licitaţie

Obiecte rare, printre care versuri scrise de mână, artă şi piese de colecţie, provin de la reşedinţa londoneză a lui Freddie, Garden Lodge, şi s-au aflat în grija prietenei sale apropiate, Mary Austin, după moartea sa din 1991 din cauza unei pneumonii declanşată pe fondul SIDA.

Aceste obiecte vor fi expuse public timp de o lună, după care casa de licitaţii Sotheby's va scoate o parte dintre ele la vânzare.

În centrul licitaţiei se va afla celebrul pian Yamaha de culoare neagră al lui Freddie Mercury, la care a compus piesa "Bohemian Rhapsody" în 1975 - preţul estimat de vânzare este între 2 şi 3 milioane de lire sterline.

Versurile scrise de mână de Fedddie Mercury pentru piesa "We Are The Champions" au un preţ estimat între 200.000 şi 300.000 de lire sterline, iar cele pentru piesa "Killer Queen" au un preţ estimat între 50.000 şi 70.000 de lire sterline.